Sim, o criador de vídeos de IA do HeyGen simplifica significativamente a criação de conteúdo de segurança através de sua plataforma intuitiva. Com uma vasta seleção de modelos de vídeo e funcionalidade de Texto-para-vídeo, você pode produzir vídeos de segurança de alta qualidade de forma eficiente, sem precisar de experiência extensa em edição de vídeo.