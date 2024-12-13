Gerador de Vídeos de Cuidados Domiciliares: Crie Conteúdo Envolvente para Pacientes

Crie instantaneamente vídeos educativos para pacientes com avatares de IA realistas.

431/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo educativo de 90 segundos voltado para familiares de indivíduos que recebem cuidados domiciliares, detalhando exercícios simples para assistência à mobilidade. O estilo visual deve ser claro e de apoio, apresentando avatares de IA amigáveis demonstrando os movimentos, com áudio suave e encorajador. Este vídeo utilizará efetivamente os avatares de IA da HeyGen para demonstrações realistas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional de 60 segundos destacando a abordagem única e compassiva de uma agência de cuidados domiciliares para atrair novos clientes. O estilo visual deve ser brilhante e convidativo, repleto de imagens positivas e música edificante e esperançosa. Gere uma narração clara e articulada usando a geração de Voz da HeyGen para destacar o compromisso da agência.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma atualização informativa de 45 segundos para clientes existentes de cuidados domiciliares, oferecendo dicas de saúde sazonais relevantes para o bem-estar deles. O estilo visual deve ser amigável e acessível, incorporando gráficos envolventes e um tom alegre e informativo. Acelere a criação começando com um layout relevante do recurso de Modelos & cenas da HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Cuidados Domiciliares

Crie rapidamente vídeos profissionais e compatíveis com HIPAA para educação de pacientes e treinamento de equipe com nossa plataforma alimentada por IA.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Cole seu roteiro no gerador. Nossa plataforma usa tecnologia de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, transformando seu texto em uma narrativa visual para vídeos de cuidados domiciliares eficazes.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para representar sua marca. Nossos avatares de IA oferecem uma presença profissional e empática na tela para seu conteúdo.
3
Step 3
Aplique Elementos de Branding
Integre o logotipo e as cores da sua organização usando controles de Branding para manter uma aparência consistente e profissional em todos os seus vídeos gerados por IA.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Uma vez que seu vídeo esteja completo, use nossas opções de exportação para baixá-lo em vários tamanhos e formatos. Compartilhe facilmente seus vídeos de cuidados domiciliares polidos em várias plataformas para educar e informar seu público de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Conteúdo Promocional Envolvente

.

Produza vídeos atraentes para redes sociais para atrair novos clientes e mostrar efetivamente seus serviços de cuidados domiciliares.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen cria vídeos gerados por IA para cuidados domiciliares?

A HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos envolventes gerados por IA para cuidados domiciliares simplesmente convertendo texto em vídeo a partir de um roteiro. Você pode selecionar entre uma ampla gama de avatares de IA e gerar narrações realistas, tornando a HeyGen um gerador de vídeos de IA intuitivo.

A HeyGen pode simplificar a criação de vídeos educativos para pacientes?

Sim, a HeyGen simplifica significativamente a criação de vídeos educativos para pacientes com sua interface amigável. Aproveitando modelos de vídeo pré-desenhados, você pode rapidamente produzir vídeos de cuidados domiciliares envolventes e conteúdo educativo com mínimo esforço.

Quais controles de branding estão disponíveis para vídeos de cuidados domiciliares na HeyGen?

A HeyGen oferece controles de branding robustos para garantir que seus vídeos de cuidados domiciliares estejam alinhados com a identidade da sua organização. Você pode facilmente incorporar seu logotipo e personalizar cores para manter uma aparência profissional consistente em todo o seu conteúdo.

Como a HeyGen pode ser usada para vídeos de treinamento de equipe eficientes?

A HeyGen é um gerador de vídeos de cuidados domiciliares eficaz para produzir vídeos de treinamento de equipe eficientes. Utilize seus avatares de IA e a funcionalidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro para criar módulos de treinamento claros, consistentes e envolventes com facilidade.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo