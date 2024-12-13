Seu Criador de Vídeos Promocionais para Campanhas Festivas

Crie rapidamente vídeos de marketing para as festas com modelos de vídeo profissionais, projetados para fazer suas campanhas festivas brilharem.

Imagine criar um vídeo promocional de 1 minuto para as festas de fim de ano em poucos minutos, perfeito para pequenos empresários e gerentes de marketing que desejam destacar rapidamente suas ofertas sazonais. Este vídeo deve apresentar visuais brilhantes e festivos, acompanhados por uma narração profissional e animada, utilizando efetivamente a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar ideias escritas em conteúdo envolvente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Explore o poder da IA para criar campanhas festivas personalizadas de 45 segundos para profissionais de marketing digital e empresas de e-commerce. Apresente uma estética moderna e limpa, onde um avatar de IA entrega uma mensagem de feriado amigável e personalizada ou uma oferta especial, enfatizando a integração perfeita e a personalização oferecidas pelos avatares de IA da HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Descubra como gerentes de mídias sociais e criadores de conteúdo podem rapidamente produzir diversos conteúdos de 30 segundos para as festas em várias plataformas com facilidade. Este vídeo dinâmico deve apresentar cortes rápidos mostrando diferentes proporções de tela, apoiados por música de fundo energética e narração clara, destacando a eficiência do redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para distribuição multiplataforma.
Prompt de Exemplo 3
Aprenda a produzir um anúncio de feriado profissional de 1 minuto e 30 segundos ou um vídeo de treinamento interno, especificamente adaptado para especialistas em comunicação corporativa e departamentos de RH. O vídeo deve manter um estilo visual limpo e informativo com uma narração autoritária, garantindo máxima clareza e acessibilidade através do recurso proeminente de Legendas da HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Promocionais de Feriado

Crie facilmente vídeos promocionais de feriado impressionantes usando as ferramentas de IA da HeyGen, prontos para envolver seu público e impulsionar suas campanhas festivas.

1
Step 1
Selecione um Modelo de Feriado
Inicie seu processo criativo escolhendo entre uma ampla seleção de modelos de vídeo festivos, proporcionando um ponto de partida perfeito para sua campanha de feriado.
2
Step 2
Crie Seu Conteúdo com IA
Personalize seu vídeo adicionando visuais de nossa biblioteca de mídia, transformando seu roteiro em vídeo com texto-para-vídeo ou apresentando um avatar de IA para transmitir sua mensagem.
3
Step 3
Aprimore com Voz e Legendas
Eleve o engajamento incorporando geração de narração natural, garantindo que sua mensagem de feriado ressoe, e adicione automaticamente legendas para acessibilidade.
4
Step 4
Otimize e Exporte para Mídias Sociais
Prepare seu vídeo para várias plataformas usando o redimensionamento de proporção, depois exporte sua promoção de feriado de alta qualidade para compartilhamento imediato em seus canais de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Conteúdo Festivo Inspirador

.

Desenvolva conteúdo de vídeo inspirador e edificante, perfeito para campanhas de boa vontade ou para compartilhar mensagens de feriado emocionantes que ressoam profundamente.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos para campanhas de marketing?

A HeyGen atua como um editor de vídeo online intuitivo, permitindo que você crie facilmente vídeos promocionais de alta qualidade. Com sua interface amigável e poderosas capacidades de texto-para-vídeo, a HeyGen simplifica o processo para todas as suas campanhas de marketing.

A HeyGen pode usar IA para gerar vídeos promocionais envolventes?

Absolutamente. A HeyGen utiliza ferramentas avançadas de IA, incluindo avatares de IA realistas e geração sofisticada de narração, para produzir vídeos promocionais cativantes. Esta tecnologia ajuda a criar conteúdo altamente envolvente de forma rápida e eficiente.

Quais ferramentas técnicas a HeyGen oferece para personalizar conteúdo de vídeo?

A HeyGen fornece um conjunto abrangente de ferramentas técnicas para personalização, incluindo uma vasta biblioteca de mídia e modelos de vídeo personalizáveis. Os usuários podem utilizar o editor de arrastar e soltar, redimensionamento de proporção e legendas automáticas para adaptar seu conteúdo com precisão.

A HeyGen é adequada para criar vídeos promocionais de feriado com qualidade profissional?

Sim, a HeyGen é um criador de vídeos promocionais de feriado ideal, oferecendo modelos de vídeo especializados perfeitos para campanhas festivas. Você pode facilmente aplicar controles de branding para garantir que seus vídeos promocionais de feriado mantenham uma aparência profissional e coesa.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo