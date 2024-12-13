O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos, permitindo que você produza saudações em vídeo de férias rapidamente usando nossas ferramentas de edição fáceis de usar e modelos pré-desenhados. Uma vez que seu vídeo esteja pronto, você pode facilmente baixá-lo em formato MP4 e compartilhá-lo em várias plataformas de mídia social.