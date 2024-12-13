Gerador de Vídeos de Contratação para Aquisição de Talentos sem Esforço
Crie rapidamente vídeos atraentes de branding de empregador usando geração de narração profissional para atrair candidatos de ponta.
Crie uma descrição de trabalho em vídeo concisa de 45 segundos para um cargo técnico altamente procurado, detalhando responsabilidades e interação com a equipe. Direcionado diretamente a candidatos especializados que estão pesquisando oportunidades de carreira específicas. Empregue uma estética visual profissional e moderna com sobreposições de texto claras na tela, uma narração confiante e animações gráficas elegantes. Anime um avatar de IA para apresentar detalhes chave, tornando a experiência do gerador de vídeo de IA envolvente e moderna.
Desenvolva um vídeo de recrutamento atraente de 30 segundos focado em depoimentos de funcionários para destacar o crescimento na carreira e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Destinado a profissionais em início e meio de carreira que consideram um novo cargo e valorizam experiências de colegas. Apresente visuais genuínos e calorosos de funcionários compartilhando suas experiências, acompanhados por música edificante e um tom de áudio sincero e encorajador. Use a geração de Narração do HeyGen para adicionar narração polida ou para melhorar a clareza dos depoimentos dos funcionários para uma criação eficaz de vídeos de recrutamento.
Produza um vídeo de recrutamento de 60 segundos destacando os benefícios únicos e o ambiente de trabalho de apoio da organização. Projetado para um público amplo de candidatos potenciais em uma feira de carreiras virtual ou em uma página de carreiras. Adote um estilo visual polido e energético com elementos de marca e mensagens claras e concisas, apoiadas por uma trilha sonora profissional e animada. Utilize os Modelos & cenas do HeyGen para montar rapidamente um vídeo de aparência profissional com branding personalizável, atuando como um criador de vídeos de recrutamento eficiente.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios de Recrutamento Envolventes.
Gere rapidamente descrições de trabalho em vídeo e anúncios atraentes que atraiam talentos de ponta e destaquem funções únicas de forma eficiente.
Produza Vídeos de Recrutamento para Redes Sociais.
Crie rapidamente conteúdo de vídeo dinâmico para recrutamento em redes sociais, expandindo o alcance e cativando potenciais candidatos onde eles estão.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode transformar nosso processo de criação de vídeos de recrutamento?
O HeyGen é um gerador de vídeos de IA que simplifica a criação de vídeos envolventes de branding de empregador. Utilize nossos avatares de IA e o recurso de texto-para-vídeo para rapidamente produzir vídeos de recrutamento profissionais que destacam a cultura da sua empresa e atraem talentos de ponta.
Quais opções criativas o HeyGen oferece para personalizar nossos vídeos de branding de empregador?
O HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo uma vasta gama de modelos de vídeo e controles de branding para garantir que seus vídeos reflitam a cultura única da sua empresa. Você também pode adicionar mídia da nossa biblioteca, incorporar animações de texto dinâmicas e personalizar o tom e o formato para combinar perfeitamente com a narrativa de sua marca empregadora.
O HeyGen pode ajudar a criar descrições de trabalho em vídeo envolventes ou destacar funções específicas?
Com certeza! O HeyGen permite que você gere facilmente descrições de trabalho em vídeo atraentes e Vídeos de Destaque de Funções. Aproveite os avatares de IA e cenas personalizáveis para retratar vividamente as tarefas diárias ou destacar depoimentos de funcionários, tornando sua página de carreiras mais dinâmica e atraente.
Como o HeyGen simplifica a produção de vídeos de recrutamento?
O HeyGen simplifica a criação de vídeos de recrutamento com suas capacidades rápidas de criação de vídeo. Basta inserir seu roteiro, escolher um modelo, e nosso gerador de vídeos de IA cuida do resto, permitindo que você rapidamente gere, revise e compartilhe conteúdo profissional para recrutamento em redes sociais e esforços de aquisição de talentos.