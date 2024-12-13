Gerador de Vídeos de Contratação para Aquisição de Talentos sem Esforço

Crie rapidamente vídeos atraentes de branding de empregador usando geração de narração profissional para atrair candidatos de ponta.

Um vídeo dinâmico de 60 segundos projetado para branding de empregador, destacando a vibrante cultura da empresa e o espírito de equipe. Destinado a atrair talentos de ponta, oferecendo uma visão autêntica do dia a dia e da camaradagem entre os funcionários. Utilize uma montagem rápida de atividades em equipe, entrevistas envolventes com funcionários e música de fundo positiva, garantindo um tom acolhedor e convidativo. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para transformar facilmente declarações de cultura escrita em visuais atraentes.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie uma descrição de trabalho em vídeo concisa de 45 segundos para um cargo técnico altamente procurado, detalhando responsabilidades e interação com a equipe. Direcionado diretamente a candidatos especializados que estão pesquisando oportunidades de carreira específicas. Empregue uma estética visual profissional e moderna com sobreposições de texto claras na tela, uma narração confiante e animações gráficas elegantes. Anime um avatar de IA para apresentar detalhes chave, tornando a experiência do gerador de vídeo de IA envolvente e moderna.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de recrutamento atraente de 30 segundos focado em depoimentos de funcionários para destacar o crescimento na carreira e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Destinado a profissionais em início e meio de carreira que consideram um novo cargo e valorizam experiências de colegas. Apresente visuais genuínos e calorosos de funcionários compartilhando suas experiências, acompanhados por música edificante e um tom de áudio sincero e encorajador. Use a geração de Narração do HeyGen para adicionar narração polida ou para melhorar a clareza dos depoimentos dos funcionários para uma criação eficaz de vídeos de recrutamento.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de recrutamento de 60 segundos destacando os benefícios únicos e o ambiente de trabalho de apoio da organização. Projetado para um público amplo de candidatos potenciais em uma feira de carreiras virtual ou em uma página de carreiras. Adote um estilo visual polido e energético com elementos de marca e mensagens claras e concisas, apoiadas por uma trilha sonora profissional e animada. Utilize os Modelos & cenas do HeyGen para montar rapidamente um vídeo de aparência profissional com branding personalizável, atuando como um criador de vídeos de recrutamento eficiente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Contratação

Crie facilmente vídeos de recrutamento envolventes com IA, atraindo talentos de ponta e destacando a cultura da sua empresa em minutos.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo de Recrutamento
Comece selecionando entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais ou cole seu roteiro para gerar um vídeo instantaneamente, simplificando a criação de vídeos de recrutamento.
2
Step 2
Adicione Branding e Mídia
Enriqueça seu vídeo com a identidade única da sua empresa aplicando branding personalizável, incluindo seu logotipo e cores da marca, a partir de nossos controles.
3
Step 3
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para transmitir sua mensagem, adicionando um rosto profissional e envolvente ao seu vídeo de recrutamento.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Mensagem
Baixe seu vídeo polido em vários formatos de proporção e compartilhe-o facilmente nas suas plataformas preferidas, permitindo um recrutamento eficaz em redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Vídeos de Branding de Empregador

.

Crie vídeos inspiradores para destacar a cultura da empresa e depoimentos de funcionários, fortalecendo efetivamente sua marca empregadora e atraindo candidatos ideais.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode transformar nosso processo de criação de vídeos de recrutamento?

O HeyGen é um gerador de vídeos de IA que simplifica a criação de vídeos envolventes de branding de empregador. Utilize nossos avatares de IA e o recurso de texto-para-vídeo para rapidamente produzir vídeos de recrutamento profissionais que destacam a cultura da sua empresa e atraem talentos de ponta.

Quais opções criativas o HeyGen oferece para personalizar nossos vídeos de branding de empregador?

O HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo uma vasta gama de modelos de vídeo e controles de branding para garantir que seus vídeos reflitam a cultura única da sua empresa. Você também pode adicionar mídia da nossa biblioteca, incorporar animações de texto dinâmicas e personalizar o tom e o formato para combinar perfeitamente com a narrativa de sua marca empregadora.

O HeyGen pode ajudar a criar descrições de trabalho em vídeo envolventes ou destacar funções específicas?

Com certeza! O HeyGen permite que você gere facilmente descrições de trabalho em vídeo atraentes e Vídeos de Destaque de Funções. Aproveite os avatares de IA e cenas personalizáveis para retratar vividamente as tarefas diárias ou destacar depoimentos de funcionários, tornando sua página de carreiras mais dinâmica e atraente.

Como o HeyGen simplifica a produção de vídeos de recrutamento?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de recrutamento com suas capacidades rápidas de criação de vídeo. Basta inserir seu roteiro, escolher um modelo, e nosso gerador de vídeos de IA cuida do resto, permitindo que você rapidamente gere, revise e compartilhe conteúdo profissional para recrutamento em redes sociais e esforços de aquisição de talentos.

