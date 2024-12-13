Contratando Criador de Vídeos Tutoriais? Crie Vídeos com IA Mais Rápido.

Produza vídeos de treinamento e guias de instrução envolventes usando nossa plataforma de criação de vídeos com IA, com poderoso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo vibrante de 30 segundos demonstrando como uma 'plataforma de criação de vídeos com IA' como a HeyGen capacita proprietários de pequenas empresas a produzir conteúdo de marketing envolvente usando 'Modelos e cenas' pré-construídos. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, acompanhado por uma trilha sonora animada e amigável, direcionada a gerentes de marketing ansiosos para otimizar seu fluxo de trabalho de conteúdo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um tutorial profissional de 45 segundos voltado para departamentos de RH e treinadores corporativos, ilustrando como criar 'vídeos de treinamento' eficazes rapidamente. A apresentação visual deve ser limpa e autoritária, com texto nítido na tela, e o áudio impulsionado pela avançada 'Geração de Voz' da HeyGen para garantir uma narração clara e consistente para tópicos complexos.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo envolvente de 60 segundos para gerentes de produto e educadores, mostrando a simplicidade de criar 'vídeos tutoriais' detalhados que simplificam recursos complexos de software. O estilo visual precisa ser dinâmico e ilustrativo, utilizando diversos 'Avatares de IA' para apresentar informações de maneira acessível, apoiado por uma trilha sonora clara e informativa.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional conciso de 30 segundos direcionado a criadores de conteúdo e profissionais de marketing de mídia social, destacando o poder da HeyGen como um 'criador de vídeos tutoriais' para geração rápida de conteúdo. A estética visual deve ser acelerada e inspiradora, enfatizando velocidade e facilidade de uso, com o áudio apresentando uma trilha sonora moderna que complementa a funcionalidade perfeita de 'Texto para vídeo a partir de roteiro', tornando a criação de conteúdo rápida e acessível uma realidade.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Contratação de Criador de Vídeos Tutoriais

Crie vídeos tutoriais e de treinamento profissionais e envolventes sem esforço com a plataforma com IA da HeyGen, sem necessidade de habilidades de edição de vídeo.

1
Step 1
Crie a partir do Roteiro
Comece colando seu roteiro. O recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen converte inteligentemente seu texto em um rascunho de vídeo, tornando a criação de conteúdo simples.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre nossa diversa coleção de avatares de IA para ser seu apresentador na tela, adicionando um toque humano profissional aos seus tutoriais.
3
Step 3
Adicione Narrações e Legendas
Utilize nosso poderoso recurso de Geração de Voz para criar narrações com som natural em vários idiomas. Melhore a clareza com legendas geradas automaticamente.
4
Step 4
Exporte Seus Vídeos Tutoriais
Finalize seus vídeos tutoriais personalizando sua proporção para diferentes plataformas. Exporte seu conteúdo de alta qualidade sem esforço para compartilhamento perfeito.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistifique Processos Complexos com Vídeos Explicativos

.

Transforme assuntos ou políticas da empresa complexas em vídeos explicativos claros e digeríveis, tornando informações complexas acessíveis a todos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos tutoriais envolventes sem edição complexa?

A HeyGen funciona como uma plataforma intuitiva de criação de vídeos com IA, permitindo que os usuários produzam vídeos tutoriais profissionais sem esforço. Nossa plataforma utiliza Texto para vídeo a partir de roteiro e modelos de vídeo pré-desenhados, eliminando a necessidade de habilidades extensas de edição de vídeo.

A HeyGen pode utilizar avatares de IA para vídeos de treinamento personalizados?

Sim, a HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de treinamento altamente personalizados usando avatares de IA realistas. Esses avatares podem entregar narrações com IA em vários estilos, aumentando o engajamento para tópicos como integração de funcionários e documentação em vídeo.

O que torna a HeyGen um criador de vídeos tutoriais eficiente para empresas?

A HeyGen simplifica o processo de se tornar um criador de vídeos tutoriais eficaz, oferecendo recursos como geração de Texto para vídeo a partir de roteiro e legendas automáticas. Isso permite que as empresas produzam rapidamente vídeos tutoriais e explicativos de alta qualidade.

A HeyGen suporta a consistência da marca na documentação em vídeo?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca diretamente na documentação em vídeo e conteúdo instrucional. Isso garante vídeos tutoriais profissionais e alinhados à marca em todas as suas comunicações.

