Aumente Seu Banco de Talentos com um Criador de Vídeos de Processo de Contratação
Simplifique o recrutamento e atraia talentos de ponta com vídeos envolventes. Aproveite os avatares de IA para criar conteúdo profissional sem esforço.
Desenvolva um vídeo instrutivo claro e conciso de 60 segundos voltado para candidatos que passaram com sucesso por uma triagem inicial, orientando-os sobre os próximos passos do seu processo de contratação específico. O estilo visual deve ser limpo e profissional, usando animações simples e texto na tela para transmitir informações, complementado por uma narração calma e autoritária. Certifique-se de que o vídeo utilize as legendas da HeyGen para melhorar a acessibilidade e a clareza, ajudando a simplificar o recrutamento ao definir expectativas adequadas para os candidatos.
Produza um vídeo de descrição de cargo envolvente de 30 segundos, direcionado a candidatos passivos e aqueles explorando opções de carreira, destacando os aspectos empolgantes de uma função específica dentro da sua organização. O estilo visual deve ser acelerado e visualmente rico, incorporando imagens de arquivo cativantes e texto animado destacando responsabilidades e benefícios chave, com uma trilha sonora energética de fundo. Aproveite o suporte de biblioteca de mídia/imagens de arquivo da HeyGen para integrar facilmente visuais de alta qualidade, fazendo com que esses vídeos de descrição de cargo se destaquem e gerem interesse.
Crie um vídeo de treinamento interno conciso de 45 segundos para sua equipe de RH e recrutadores, demonstrando como criar vídeos de recrutamento atraentes para diferentes plataformas de forma eficiente. O estilo visual deve ser limpo e orientado para tutoriais, apresentando gravações de tela da interface da HeyGen combinadas com narração profissional de texto para vídeo. Ao utilizar o recurso de texto para vídeo a partir de script da HeyGen, o vídeo destacará como é fácil produzir conteúdo de alta qualidade rapidamente, ajudando assim a equipe a economizar tempo em seus esforços de criação de vídeos de recrutamento.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Atraia Talentos de Ponta com Anúncios de Recrutamento de IA.
Crie rapidamente descrições de cargo em vídeo e anúncios de recrutamento profissionais para atrair candidatos ideais.
Simplifique o Engajamento de Candidatos nas Redes Sociais.
Produza facilmente vídeos envolventes para redes sociais para alcançar um público maior de talentos e aumentar o interesse dos candidatos.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de recrutamento envolventes?
A HeyGen torna a criação de vídeos de recrutamento profissionais fácil, mesmo sem habilidades de edição. Nossa plataforma oferece uma variedade de modelos de vídeo e recursos de IA, permitindo que você gere conteúdo atraente diretamente de um script para atrair talentos de ponta. Isso ajuda a simplificar seu processo de contratação de forma eficiente.
Posso personalizar vídeos de recrutamento com a identidade da minha marca usando a HeyGen?
Com certeza! A HeyGen permite uma ampla personalização de marca para seus vídeos de recrutamento, garantindo que eles se alinhem perfeitamente com a estética da sua empresa. Você pode incorporar seu logotipo e cores da marca em vídeos de descrição de cargo e outros conteúdos para manter uma imagem profissional consistente.
Quais recursos de IA a HeyGen oferece para aprimorar vídeos de processo de contratação?
A HeyGen fornece recursos avançados de IA, incluindo avatares de IA realistas e texto para vídeo a partir de script, para potencializar seus vídeos de processo de contratação. Você também pode gerar narrações naturais e legendas automáticas para garantir acessibilidade e um acabamento profissional.
Como a HeyGen ajuda a simplificar o processo de contratação com vídeo?
A HeyGen atua como um criador de vídeos de recrutamento abrangente, permitindo que você simplifique o recrutamento desde a triagem de candidatos até a integração de novos contratados. Ao aproveitar nossas ferramentas eficientes de criação de vídeos, as organizações podem economizar tempo e melhorar significativamente seu processo de contratação geral.