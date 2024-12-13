Aumente Seu Banco de Talentos com um Criador de Vídeos de Processo de Contratação

Simplifique o recrutamento e atraia talentos de ponta com vídeos envolventes. Aproveite os avatares de IA para criar conteúdo profissional sem esforço.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrutivo claro e conciso de 60 segundos voltado para candidatos que passaram com sucesso por uma triagem inicial, orientando-os sobre os próximos passos do seu processo de contratação específico. O estilo visual deve ser limpo e profissional, usando animações simples e texto na tela para transmitir informações, complementado por uma narração calma e autoritária. Certifique-se de que o vídeo utilize as legendas da HeyGen para melhorar a acessibilidade e a clareza, ajudando a simplificar o recrutamento ao definir expectativas adequadas para os candidatos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de descrição de cargo envolvente de 30 segundos, direcionado a candidatos passivos e aqueles explorando opções de carreira, destacando os aspectos empolgantes de uma função específica dentro da sua organização. O estilo visual deve ser acelerado e visualmente rico, incorporando imagens de arquivo cativantes e texto animado destacando responsabilidades e benefícios chave, com uma trilha sonora energética de fundo. Aproveite o suporte de biblioteca de mídia/imagens de arquivo da HeyGen para integrar facilmente visuais de alta qualidade, fazendo com que esses vídeos de descrição de cargo se destaquem e gerem interesse.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de treinamento interno conciso de 45 segundos para sua equipe de RH e recrutadores, demonstrando como criar vídeos de recrutamento atraentes para diferentes plataformas de forma eficiente. O estilo visual deve ser limpo e orientado para tutoriais, apresentando gravações de tela da interface da HeyGen combinadas com narração profissional de texto para vídeo. Ao utilizar o recurso de texto para vídeo a partir de script da HeyGen, o vídeo destacará como é fácil produzir conteúdo de alta qualidade rapidamente, ajudando assim a equipe a economizar tempo em seus esforços de criação de vídeos de recrutamento.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Processo de Contratação

Crie vídeos de recrutamento envolventes com IA de forma fácil, simplificando seu processo de contratação e atraindo talentos de ponta, sem necessidade de habilidades de edição.

1
Step 1
Crie a partir de Modelos
Selecione entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais projetados para iniciar seus vídeos de recrutamento, garantindo um visual polido desde o início.
2
Step 2
Cole Seu Script
Utilize o recurso de texto para vídeo a partir de script para gerar automaticamente conteúdo de vídeo a partir de suas descrições de cargo ou mensagens desejadas para candidatos.
3
Step 3
Personalize a Marca
Aplique personalização de marca incorporando o logotipo, cores e fontes da sua empresa para garantir que seus vídeos se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca.
4
Step 4
Exporte com Legendas
Gere legendas automáticas para melhorar a acessibilidade e exporte seu vídeo em vários formatos, pronto para compartilhar em todas as plataformas de contratação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore a Integração e Treinamento de Novos Contratados

.

Utilize vídeos de IA para uma integração de novos contratados envolvente, melhorando o engajamento e a retenção desde o primeiro dia.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de recrutamento envolventes?

A HeyGen torna a criação de vídeos de recrutamento profissionais fácil, mesmo sem habilidades de edição. Nossa plataforma oferece uma variedade de modelos de vídeo e recursos de IA, permitindo que você gere conteúdo atraente diretamente de um script para atrair talentos de ponta. Isso ajuda a simplificar seu processo de contratação de forma eficiente.

Posso personalizar vídeos de recrutamento com a identidade da minha marca usando a HeyGen?

Com certeza! A HeyGen permite uma ampla personalização de marca para seus vídeos de recrutamento, garantindo que eles se alinhem perfeitamente com a estética da sua empresa. Você pode incorporar seu logotipo e cores da marca em vídeos de descrição de cargo e outros conteúdos para manter uma imagem profissional consistente.

Quais recursos de IA a HeyGen oferece para aprimorar vídeos de processo de contratação?

A HeyGen fornece recursos avançados de IA, incluindo avatares de IA realistas e texto para vídeo a partir de script, para potencializar seus vídeos de processo de contratação. Você também pode gerar narrações naturais e legendas automáticas para garantir acessibilidade e um acabamento profissional.

Como a HeyGen ajuda a simplificar o processo de contratação com vídeo?

A HeyGen atua como um criador de vídeos de recrutamento abrangente, permitindo que você simplifique o recrutamento desde a triagem de candidatos até a integração de novos contratados. Ao aproveitar nossas ferramentas eficientes de criação de vídeos, as organizações podem economizar tempo e melhorar significativamente seu processo de contratação geral.

