Gerador de Vídeos para Processo de Contratação: Otimize Seu Recrutamento
Reduza os custos de contratação e melhore a experiência do candidato com vídeos personalizados gerados usando avatares de IA do HeyGen.
Desenvolva uma narrativa envolvente de 60 segundos voltada para departamentos de RH e empresas comprometidas em melhorar suas contratações. Este vídeo deve adotar um estilo visual amigável e empático com paletas de cores quentes e música de fundo suave e acolhedora. Mostre como perguntas de entrevista personalizadas podem elevar a experiência do candidato, aproveitando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para criar mensagens únicas e utilizando diversos Modelos e cenas, juntamente com suporte de biblioteca de Mídia/estoque, para criar uma atmosfera verdadeiramente convidativa para potenciais contratados.
Produza um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas e equipes de marketing de RH, enfatizando o HeyGen como o gerador de vídeos de processo de contratação definitivo. O estilo visual do vídeo deve ser energético e inspirador, com cortes rápidos e uma trilha sonora de música pop moderna. Demonstre como os usuários podem criar rapidamente anúncios de emprego cativantes usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro, personalizá-los com avatares de IA e garantir a entrega perfeita em todas as plataformas com redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações, tudo isso destacando sua interface amigável.
Desenhe um vídeo autoritário de 50 segundos para CFOs, Diretores de RH e Líderes de Aquisição de Talentos, focando nos benefícios estratégicos do HeyGen. O estilo visual deve ser elegante e profissional, com imagens corporativas e uma trilha instrumental calma e confiante. Explique como utilizar avatares de IA para um processo de entrevista amigável ao remoto pode reduzir significativamente os custos de contratação, com explicações claras fornecidas pela geração de Narração e reforçadas por Legendas, apresentando o HeyGen como um investimento inteligente para aquisição de talentos.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Atraia Talentos de Ponta com Anúncios de Emprego em Vídeo.
Produza rapidamente anúncios de emprego em vídeo cativantes usando um gerador de vídeos de IA, melhorando significativamente o alcance e o engajamento dos candidatos.
Melhore a Integração e Pré-Triagem.
Forneça instruções de pré-triagem e materiais de integração envolventes via vídeo impulsionado por IA, garantindo um início consistente e eficaz para novos contratados.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode otimizar o processo de contratação?
O HeyGen atua como um avançado gerador de vídeos para processos de contratação, permitindo que recrutadores criem anúncios de emprego envolventes e Entrevistas em Vídeo com IA que melhoram significativamente a experiência do candidato. Esta plataforma simplifica todo o fluxo de trabalho de recrutamento.
O HeyGen permite perguntas de entrevista personalizadas?
Sim, o HeyGen utiliza avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo para gerar perguntas de entrevista personalizadas, tornando a triagem de candidatos mais eficiente e envolvente. Recrutadores podem adaptar perguntas para funções e candidatos específicos.
Quais controles de branding estão disponíveis no HeyGen para vídeos de recrutamento?
O HeyGen oferece robustos controles de branding, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa em todas as suas entrevistas em vídeo e anúncios de emprego. Isso garante uma imagem de marca consistente e profissional ao longo da jornada do candidato.
O HeyGen suporta um processo de entrevista amigável ao remoto?
Absolutamente, o gerador de vídeos de IA do HeyGen facilita um processo de entrevista totalmente amigável ao remoto, capacitando recrutadores a conduzir entrevistas em vídeo com facilidade e eficiência de qualquer lugar. É ideal para a aquisição de talentos moderna.