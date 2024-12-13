Criador de Vídeo de Explicação do Processo de Contratação para Recrutamento Sem Complicações

Capacite as equipes de RH a atrair talentos de ponta com vídeos envolventes. Crie facilmente conteúdo atraente usando avatares de IA.

Crie um vídeo de 60 segundos 'criador de vídeo de explicação do processo de contratação', explicitamente projetado para candidatos em potencial, que ofereça uma visão amigável e profissional da jornada de recrutamento da sua empresa. O estilo visual deve ser notavelmente acessível e claro, guiando os espectadores de forma envolvente por cada etapa com um avatar de IA, complementado por uma narração calorosa e profissional. Esta abordagem visa desmistificar efetivamente o processo de candidatura, utilizando o recurso de avatares de IA da HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Um vídeo dinâmico de 30 segundos de branding do empregador, especificamente voltado para equipes de aquisição de talentos em plataformas de mídia social, pode mostrar efetivamente a cultura única da sua empresa. Este vídeo acelerado capturará a essência do seu local de trabalho através de cenas vibrantes e gráficos modernos, aprimorados por música animada e legendas geradas automaticamente. Seu propósito é destacar dinâmicas de equipe distintas e o ambiente de trabalho, servindo como uma poderosa ferramenta de estratégia de marketing de recrutamento.
Prompt de Exemplo 2
Imagine produzir um vídeo explicativo de 45 segundos 'Criador de Vídeo de Recrutamento por IA', adaptado para equipes de RH, que detalha meticulosamente os benefícios e o fluxo de trabalho de uma ferramenta avançada de IA dentro do processo de contratação. A apresentação visual será limpa, informativa e distintamente profissional, aproveitando elementos de vídeo explicativo animado para ilustrar conceitos complexos, tudo sustentado por uma narração clara e instrutiva. A eficiência de transformar conteúdo escrito em visuais atraentes será alcançada através da capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro.
Prompt de Exemplo 3
Para novos contratados, projete um vídeo de boas-vindas e treinamento de 60 segundos que explique minuciosamente as políticas iniciais da empresa e promova um senso de pertencimento. O vídeo deve adotar um estilo visual profissional, mas amigável, integrando habilmente mídia relevante do banco de mídia, e ser aprimorado por uma voz amigável e música de fundo leve. Modelos de vídeo personalizáveis, incluindo aqueles disponíveis através do recurso Templates & scenes da HeyGen, garantirão uma introdução consistente e envolvente à cultura da empresa.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeo de Explicação do Processo de Contratação

Crie de forma eficiente vídeos envolventes de explicação do processo de contratação para informar candidatos e aprimorar sua estratégia de aquisição de talentos com ferramentas impulsionadas por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Conteúdo
Comece escrevendo seu roteiro, detalhando cada etapa do seu processo de contratação. Use o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro para transformar rapidamente seu texto em uma narrativa visual para criação de vídeo eficaz.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar profissionalmente seu processo de contratação. Este recurso chave do Criador de Vídeo de Recrutamento por IA adiciona um toque humano sem a produção tradicional de vídeo.
3
Step 3
Personalize com Sua Marca
Integre a identidade da sua empresa aplicando controles de branding como logotipos e cores. Isso garante que seus vídeos de branding do empregador reflitam consistentemente a cultura única da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Amplamente
Finalize seu vídeo e use redimensionamento de proporção e exportações para otimizá-lo para várias plataformas. Isso ajuda a atrair talentos de ponta e fortalecer seus esforços de recrutamento em mídias sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Vídeos e Clipes Envolventes para Mídias Sociais em Minutos

.

Eleve sua estratégia de marketing de recrutamento criando vídeos dinâmicos para mídias sociais que atraem talentos de ponta rapidamente.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar minha estratégia de marketing de recrutamento?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de recrutamento envolventes através de seus recursos impulsionados por IA. Com modelos personalizáveis e avatares de IA, as equipes de RH e aquisição de talentos podem produzir vídeos de recrutamento profissionais que atraem efetivamente talentos de ponta enquanto mostram a cultura autêntica da empresa.

O que torna os avatares de IA da HeyGen uma ferramenta única para vídeos de recrutamento?

Os avatares de IA da HeyGen trazem um toque personalizado e inovador para vídeos de recrutamento. Esses avatares, combinados com capacidades de IA de texto para vídeo, permitem apresentações dinâmicas, tornando a marca da empresa mais envolvente e memorável para candidatos em potencial.

Por que os vídeos de integração e treinamento da HeyGen são benéficos para equipes de RH?

A HeyGen apoia as equipes de RH com suas ferramentas eficientes de criação de vídeo, que incluem editores de arrastar e soltar e geração de narração. Esses recursos permitem a produção sem complicações de vídeos de integração e treinamento, garantindo uma abordagem consistente e profissional para a indução de funcionários.

Como a HeyGen apoia a produção de vídeos de branding do empregador?

A HeyGen oferece uma gama de controles de branding, desde integração de logotipo até personalização de cores, juntamente com uma robusta biblioteca de mídia. Esses recursos capacitam as organizações a criar vídeos de branding do empregador visualmente atraentes que se alinham com sua estratégia de marketing de recrutamento.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo