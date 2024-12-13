Crie um vídeo de 60 segundos 'criador de vídeo de explicação do processo de contratação', explicitamente projetado para candidatos em potencial, que ofereça uma visão amigável e profissional da jornada de recrutamento da sua empresa. O estilo visual deve ser notavelmente acessível e claro, guiando os espectadores de forma envolvente por cada etapa com um avatar de IA, complementado por uma narração calorosa e profissional. Esta abordagem visa desmistificar efetivamente o processo de candidatura, utilizando o recurso de avatares de IA da HeyGen.

