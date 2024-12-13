Gerador de Explicações do Processo de Contratação para Simplificar o Onboarding

Otimize o recrutamento e o onboarding de candidatos com guias explicativos impulsionados por IA, aproveitando modelos e cenas personalizáveis.

Crie um vídeo cativante de 45 segundos para novos recrutas ou candidatos a emprego, apresentando um gerador de explicações simplificado do processo de contratação. Este guia animado, amigável e profissional, com avatares de IA animados, destacará as etapas principais de forma visualmente atraente com uma narração clara e acolhedora.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 60 segundos direcionado a recrutadores e gerentes de RH, mostrando o poder dos guias explicativos impulsionados por IA para um onboarding simplificado. O estilo visual moderno e elegante, aprimorado por modelos e cenas dinâmicas personalizáveis, transmitirá eficiência com uma narração confiante.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional conciso de 30 segundos para líderes de equipe internos, ilustrando como usar um Gerador de SOP para padronizar fluxos de trabalho. Este vídeo direto utilizará gráficos limpos e uma narração autoritária, gerada perfeitamente de texto para vídeo a partir do roteiro, para garantir clareza e compreensão imediata.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo envolvente de 45 segundos voltado para seguidores de redes sociais e candidatos em potencial, destacando a Experiência Personalizada oferecida durante a jornada de contratação através de Clipes Explicativos de Contratação Dinâmicos para Redes Sociais. O estilo visual vibrante, otimizado para dispositivos móveis por meio de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, capturará a atenção com uma narração entusiástica.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Seu Gerador de Explicações do Processo de Contratação

Crie de forma eficiente guias explicativos envolventes, impulsionados por IA, para otimizar seu processo de contratação e melhorar a experiência do candidato com conteúdo personalizado.

1
Step 1
Escolha Seu Modelo de Explicação
Comece selecionando entre vários modelos e cenas personalizáveis projetados para iniciar rapidamente seu guia explicativo, estabelecendo a base para seu conteúdo.
2
Step 2
Crie Seu Roteiro e Vídeo
Insira seu texto detalhado, e nossa plataforma o converterá em um vídeo dinâmico usando nossa capacidade de Texto para vídeo a partir do roteiro, explicando claramente cada etapa da contratação.
3
Step 3
Personalize com Avatares de IA
Aumente o engajamento e a clareza para os candidatos escolhendo entre nossa diversa gama de avatares de IA para apresentar seu guia explicativo, adicionando um toque humano à sua comunicação.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Amplamente
Garanta máxima acessibilidade adicionando legendas automáticas ao seu vídeo. Em seguida, exporte seu conteúdo polido de forma fácil, perfeito para compartilhar nas redes sociais ou na sua página de carreiras.

Casos de Uso

Aprimore o Treinamento e o Engajamento do Processo de Contratação

Aumente o engajamento e a retenção para recrutadores e candidatos com guias explicativos dinâmicos de IA que esclarecem cada etapa da jornada de contratação.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode servir como um poderoso gerador de explicações do processo de contratação?

O HeyGen capacita recrutadores a criar rapidamente "guias explicativos impulsionados por IA" envolventes para seu processo de contratação. Utilize "avatares de IA", "modelos e cenas personalizáveis" e capacidades de "roteiro de texto para vídeo" para produzir "Clipes Explicativos de Contratação para Redes Sociais" profissionais e vídeos abrangentes no estilo "Gerador de SOP", aprimorando a experiência de "onboarding".

Quais opções de personalização criativa o HeyGen oferece para guias explicativos?

O HeyGen oferece amplas opções de "conteúdo personalizável", permitindo que os usuários adaptem "guias explicativos" com "avatares de IA" únicos e controles de "branding" robustos. Isso garante uma "Experiência Personalizada" para os espectadores, mantendo a consistência da marca em todos os seus "guias explicativos impulsionados por IA".

O HeyGen pode ajudar a criar conteúdo envolvente de Agente de Vídeo de IA a partir de texto?

Sim, o HeyGen transforma "roteiro de texto para vídeo" em conteúdo dinâmico de "Agente de Vídeo de IA" sem esforço. Com geração avançada de "narração" e "legendas/legendas automáticas", você pode produzir vídeos explicativos de alta qualidade de forma eficiente, sem produção complexa, otimizando a criação de conteúdo.

O HeyGen suporta saída flexível para várias plataformas?

Absolutamente, o HeyGen oferece "redimensionamento e exportação de proporção de aspecto flexíveis" para garantir que seus "guias explicativos impulsionados por IA" fiquem perfeitos em qualquer plataforma. Você pode facilmente adaptar seus "Clipes Explicativos de Contratação para Redes Sociais" ou conteúdo interno do "Gerador de SOP" para diversos usos, mantendo a qualidade profissional.

