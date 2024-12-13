Absolutamente, o HeyGen possui uma interface amigável e um editor de arrastar e soltar que torna a criação de vídeos com IA acessível para todos. Seja produzindo vídeos explicativos, demonstrações de produtos ou conteúdo para redes sociais, as ferramentas intuitivas do HeyGen simplificam todo o fluxo de trabalho de produção de vídeo.