Criador de Vídeos para Seção Hero: Crie Intros Impressionantes para Sites

Desenhe vídeos hero cativantes sem esforço usando nossos diversos Modelos e cenas para capturar instantaneamente a atenção do seu público.

533/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrutivo envolvente de 90 segundos para profissionais de marketing e criadores de conteúdo, ilustrando o poder de um editor de vídeo online para transformar roteiros complexos em histórias visuais envolventes. O vídeo deve adotar um estilo energético e informativo, usando animações dinâmicas e visuais diversos para manter a atenção, enquanto apresenta avatares de IA destacando os principais benefícios gerados diretamente de texto para vídeo a partir do roteiro, para explicar efetivamente novos recursos de produtos ou ofertas de serviços.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo vibrante de 45 segundos para redes sociais, voltado para marcas de e-commerce e gerentes de redes sociais, focando em como eles podem facilmente personalizar e adaptar modelos de vídeo para várias plataformas. Visualmente, busque uma estética moderna e acelerada com cores brilhantes e música pop moderna, aproveitando a biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para melhorar as exibições de produtos e utilizando redimensionamento de proporção e exportações para otimizar para diferentes canais sociais, criando conteúdo de vídeo verdadeiramente cativante.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo educativo de 2 minutos voltado para startups e gerentes de produto lançando recursos inovadores, demonstrando como articular uma explicação detalhada do produto com clareza. O estilo visual deve ser limpo, futurista e altamente informativo, incorporando destaques de texto na tela e uma narração profissional de IA para precisão. Certifique-se de que o vídeo inclua legendas precisas para melhorar a acessibilidade e use a geração de voz do HeyGen para articular conceitos complexos, facilitando a compreensão dos espectadores e criando um vídeo hero que define o tom para sua marca.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona Nosso Criador de Vídeos para Seção Hero

Crie sem esforço vídeos hero cativantes e profissionais para seu site que capturam instantaneamente a atenção e definem o tom perfeito para sua marca.

1
Step 1
Selecione Seu Modelo de Vídeo
Comece escolhendo em nossa diversa biblioteca de **modelos de vídeo** profissionalmente desenhados ou comece com uma tela em branco para construir seu vídeo hero único.
2
Step 2
Personalize Conteúdo e Marca
Adicione os ativos únicos da sua marca, como imagens e texto. Use nossos **controles de marca** para combinar perfeitamente seu logotipo e cores e **personalize** sua história visual.
3
Step 3
Aprimore com Recursos Alimentados por IA
Aproveite as avançadas **ferramentas alimentadas por IA** para gerar narração profissional com **geração de Voz** ou transformar roteiros em cenas dinâmicas para seu vídeo hero.
4
Step 4
Exporte e Incorpore Seu Vídeo
Finalize seu vídeo hero exportando-o na proporção desejada. Facilmente **incorpore em seu site** para criar uma seção visualmente impactante que cativa os visitantes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso em Sua Seção Hero

.

Transforme depoimentos de clientes em vídeos persuasivos para a seção hero que constroem confiança e demonstram valor de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a incorporação de vídeos gerados por IA em um site?

O HeyGen é um avançado criador de vídeos por IA que permite exportar facilmente seus vídeos criados em várias proporções, otimizados para incorporação direta. Essa capacidade garante que seu conteúdo de vídeo cativante possa ser integrado perfeitamente na seção hero do seu site ou em qualquer outra área visualmente impactante, aumentando o engajamento do usuário.

Posso personalizar os modelos de vídeo disponíveis no HeyGen para alinhar com a identidade da minha marca?

Absolutamente. O HeyGen oferece um editor de vídeo online abrangente com uma rica biblioteca de modelos de vídeo totalmente personalizáveis. Você pode aplicar seus controles de marca específicos, incluindo logotipos e cores, e utilizar animações de texto dinâmicas para criar vídeos profissionais que ressoem com sua marca.

Quais ferramentas alimentadas por IA o HeyGen integra para criação eficiente de vídeos?

O HeyGen é construído com ferramentas robustas alimentadas por IA projetadas para simplificar seu processo de criação de vídeos. Isso inclui capacidades avançadas de texto para vídeo a partir de roteiro, geração de narração realista e legendas automáticas, garantindo produção de conteúdo de alta qualidade e acessível.

Como o HeyGen pode ajudar a otimizar vídeos para várias plataformas de redes sociais?

O HeyGen serve como um editor de vídeo online intuitivo que simplifica a criação de vídeos para redes sociais. Com recursos como redimensionamento de proporção e geração automática de legendas, você pode facilmente adaptar seu conteúdo para diferentes plataformas, garantindo que seus vídeos estejam sempre otimizados e acessíveis a um público mais amplo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo