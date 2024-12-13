Gerador de Vídeos Tutoriais para Guias Sem Esforço

Transforme instruções complexas em vídeos tutoriais claros usando avatares de IA. Simplifique a documentação em vídeo sem necessidade de habilidades de edição.

Crie um vídeo tutorial de 45 segundos onde um avatar de IA guia proprietários de pequenas empresas na configuração de sua primeira campanha de email marketing usando um software complexo, simplificando cada etapa com instruções claras e concisas e um estilo visual e de áudio profissional e amigável, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para uma apresentação envolvente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo explicativo dinâmico de 60 segundos apresentando um novo gadget tecnológico para profissionais de marketing, usando visuais modernos, música de fundo animada e transições rápidas de cena para destacar os principais recursos, utilizando os diversos Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente uma narrativa atraente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de treinamento de 30 segundos para departamentos de RH para integrar novos funcionários, fornecendo instruções rápidas e passo a passo sobre a política da empresa com um estilo informativo e visualmente atraente e uma voz clara e falada, convertendo facilmente um roteiro detalhado em vídeo usando o recurso Texto-para-vídeo da HeyGen, sem necessidade de habilidades prévias de edição de vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de 20 segundos de instruções para equipes de suporte ao cliente, demonstrando uma solução comum de solução de problemas para um produto, apresentado em um estilo visual brilhante e amigável ao usuário com uma voz gerada por IA acessível explicando o processo, utilizando efetivamente a geração de Narração da HeyGen para garantir comunicação clara e consistência para guias do usuário.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos Tutoriais

Transforme informações complexas em tutoriais em vídeo claros e envolventes sem esforço. Crie guias de instruções de alta qualidade e profissionais que informam e educam seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Tutorial
Comece digitando ou colando seu roteiro tutorial, permitindo que nossa plataforma converta seu texto em um vídeo dinâmico usando geração de roteiro de IA.
2
Step 2
Selecione um Modelo Visual
Escolha entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais para estruturar instantaneamente o fluxo visual e o design do seu tutorial.
3
Step 3
Adicione um Apresentador de IA
Dê vida ao seu conteúdo selecionando um avatar de IA para apresentar seu tutorial com narração envolvente e semelhante à humana.
4
Step 4
Exporte Seu Tutorial Final
Baixe seu tutorial concluído como um arquivo MP4 no formato desejado, pronto para distribuição imediata e engajamento do público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimorar Programas de Treinamento

Melhore a integração de funcionários e o treinamento de produtos com vídeos tutoriais gerados por IA envolventes, levando a uma melhor retenção de conhecimento.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen torna a criação de vídeos tutoriais acessível sem habilidades de edição de vídeo?

A HeyGen capacita qualquer pessoa a ser um criador de vídeos tutoriais com seu gerador de vídeos de IA intuitivo, permitindo que você produza vídeos profissionais de instruções usando modelos de vídeo prontos para uso e capacidades simples de texto-para-vídeo, sem necessidade de habilidades prévias de edição de vídeo.

A HeyGen pode integrar a identidade da minha marca e usar avatares de IA personalizados na minha documentação em vídeo?

Absolutamente. A HeyGen oferece controle total da marca, permitindo que você carregue ativos da marca, como logotipos e cores. Você também pode aproveitar nossos diversos avatares de IA para apresentar sua documentação em vídeo, garantindo uma aparência consistente e profissional.

A HeyGen inclui um gerador de roteiros de IA e texto-para-fala avançado para vídeos instrucionais?

Sim, a HeyGen possui um gerador de roteiros de IA para ajudá-lo a criar narrativas envolventes. Combinado com uma ampla gama de idiomas de texto-para-fala e opções de narração, seus vídeos instrucionais terão áudio claro e com som natural.

Quais capacidades a HeyGen oferece para produzir e compartilhar vídeos explicativos e de treinamento de forma eficaz?

A HeyGen oferece ferramentas robustas para criar conteúdo envolvente de criador de vídeos explicativos e criador de vídeos de treinamento, incluindo uma rica biblioteca de mídia e opções de exportação sem interrupções para várias plataformas, como redes sociais. Você pode facilmente gerar vídeos gerados por IA adaptados para seu público.

