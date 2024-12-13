O HeyGen oferece recursos técnicos robustos, como legendas instantâneas e traduzidas, para garantir que seus vídeos de suporte sejam acessíveis a um público global. Nossa plataforma também suporta gravações de tela e oferece ferramentas de edição de vídeo, integrando-se perfeitamente ao seu fluxo de trabalho de automação existente para uma gestão eficiente de conteúdo.