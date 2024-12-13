Absolutamente. O HeyGen aproveita as capacidades de texto-para-vídeo, permitindo que você transforme seu roteiro de vídeo existente em vídeos de treinamento dinâmicos rapidamente. Você pode ainda aprimorar esses vídeos adicionando controles de marca personalizados, visuais da biblioteca de mídia e geração de narração precisa, garantindo que seu conteúdo esteja perfeitamente alinhado com os padrões da sua empresa para treinamento de funcionários.