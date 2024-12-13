Desenvolva um vídeo atraente de 30 segundos para promoções de clínicas, direcionado aos membros da comunidade local, que introduza um novo programa de bem-estar com um estilo visual otimista e amigável, complementado por uma narrativa de áudio clara e acolhedora. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar os principais benefícios, tornando a informação facilmente compreensível para novos pacientes em potencial que buscam cuidados de saúde proativos.

