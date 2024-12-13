Criador de Vídeos de Integração em Saúde: IA para Treinamento Sem Complicações

Crie vídeos de treinamento envolventes com avatares de IA, aumentando a retenção de novos contratados e garantindo comunicação consistente.

Crie um vídeo de 90 segundos de boas-vindas e informativo, projetado para novos profissionais de saúde que estão ingressando em uma instalação médica, focando em introduções essenciais dos departamentos e procedimentos operacionais chave. O estilo visual deve ser limpo e profissional, utilizando avatares de IA amigáveis para guiar o espectador, acompanhado por uma narração clara e tranquilizadora gerada diretamente de um roteiro, garantindo um tom e mensagem consistentes em todos os vídeos de integração.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos para otimizar a integração de pacientes em uma nova plataforma de telemedicina, explicando claramente como agendar consultas e acessar consultas virtuais. O estilo visual deve ser amigável ao usuário, com demonstrações na tela, aprimorado por legendas automáticas para ajudar na acessibilidade, e conduzido por um roteiro de texto para vídeo preciso, garantindo que todas as etapas críticas sejam comunicadas de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de treinamento técnico de 2 minutos para funcionários de saúde experientes, detalhando a configuração e operação inicial de uma nova máquina de imagem diagnóstica. A abordagem visual deve ser altamente detalhada, integrando imagens relevantes de um banco de mídia para ilustrar componentes complexos, estruturada usando modelos e cenas pré-desenhados para manter um fluxo educacional consistente e identidade visual.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo conciso de 45 segundos de treinamento em conformidade para todo o pessoal de saúde, resumindo protocolos críticos de segurança de dados e regulamentos de privacidade em um formato fácil de digerir. O estilo visual precisa ser autoritário, mas envolvente, apresentando avatares de IA profissionais para transmitir mensagens chave, com a capacidade de ajustar o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas e telas de comunicação interna.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Integração em Saúde

Crie vídeos de integração envolventes e informativos para profissionais de saúde e pacientes, simplificando seus processos com IA.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Comece convertendo seu roteiro em um vídeo envolvente usando nossa capacidade avançada de Texto para vídeo, ou selecione entre modelos personalizáveis projetados para a área da saúde. Isso rapidamente estabelece o núcleo do seu conteúdo de integração.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar e Voz de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA realistas para apresentar seu conteúdo. Aumente o profissionalismo e o engajamento adicionando narrações de IA com som natural, tornando informações complexas mais fáceis de digerir para seu público.
3
Step 3
Aplique a Identidade da Marca
Mantenha a consistência e reforce a confiança integrando os elementos da marca da sua organização. Aplique seu logo, cores e outros controles de Branding para garantir que cada vídeo reflita sua imagem profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo e prepare-o para distribuição. Utilize o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para adaptar seu conteúdo para qualquer plataforma, garantindo que seus vídeos de integração de alta qualidade estejam prontos para seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento e a Retenção na Integração

Eleve o engajamento e melhore a retenção de conhecimento para novos funcionários e pacientes de saúde com vídeos de integração dinâmicos e impulsionados por IA.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos técnicos de integração?

O HeyGen atua como um criador de vídeos intuitivo com IA, transformando roteiros diretamente em vídeos envolventes para integração de funcionários e treinamento técnico. Utilize capacidades de Texto para vídeo e modelos personalizáveis para produzir vídeos instrucionais de alta qualidade de forma eficiente, sem habilidades complexas de edição de vídeo. Isso ajuda a simplificar o processo de integração.

Quais capacidades avançadas de IA o HeyGen oferece para conteúdo de vídeo personalizado?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e tecnologia poderosa de Texto para vídeo para criar vídeos altamente personalizados. Nossas narrações de IA dão vida aos roteiros, permitindo que você gere conteúdo único adaptado para públicos específicos, aumentando o engajamento e a retenção.

O HeyGen oferece recursos robustos para produção de vídeos técnicos e acessibilidade?

Sim, o HeyGen oferece recursos abrangentes para produção de vídeos técnicos, incluindo geração automática de legendas e diversas narrações de IA. Você também pode utilizar nossa extensa biblioteca de mídia, ajustar proporções para várias plataformas e garantir que seu conteúdo seja acessível e profissional.

Como as equipes podem colaborar de forma segura e manter a marca com a plataforma de criação de vídeos do HeyGen?

A plataforma de criação de vídeos do HeyGen facilita a colaboração em equipe sem complicações, permitindo que vários usuários contribuam para projetos de forma eficiente. Com controles de marca integrados, sua equipe pode aplicar logos e cores de forma consistente, garantindo que cada vídeo esteja alinhado com as diretrizes de sua marca de forma segura.

