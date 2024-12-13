Sim, a HeyGen se destaca como criadora de vídeos para gerar conteúdo instrucional de alta qualidade e vídeos explicativos envolventes de forma eficiente. Nossa capacidade avançada de texto-para-vídeo, combinada com modelos personalizáveis para saúde e uma biblioteca de mídia, simplifica o processo de criação de vídeos atraentes para treinamento interno, educação em saúde ou explicações de jornada do paciente.