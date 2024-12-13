O HeyGen é uma plataforma de vídeo com IA eficiente para gerar conteúdo diversificado de saúde, desde vídeos de treinamento até trechos para redes sociais. Com recursos como redimensionamento de proporção de aspecto, legendas e uma ampla gama de modelos, ele permite a produção rápida de ativos de vídeo explicativos de alta qualidade para múltiplas plataformas.