O HeyGen oferece controles de marca para manter a consistência da mensagem e identidade visual em todos os vídeos, um aspecto chave da conformidade regulatória. Ao usar o HeyGen, as organizações podem garantir a precisão do conteúdo e proteger o processo de criação, apoiando a segurança dos dados por meio da geração controlada de conteúdo para informações sensíveis de saúde.