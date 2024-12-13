Produza um vídeo explicativo conciso de 60 segundos direcionado a profissionais de saúde e formuladores de políticas, ilustrando o impacto de uma recente mudança na política de saúde. O estilo visual deve ser profissional e autoritário, utilizando infográficos claros e visualização de dados, complementados por uma narração séria e informativa. Aproveite os avatares de IA da HeyGen para apresentar as informações e garantir uma geração de narração precisa para uma entrega polida.

Gerar Vídeo