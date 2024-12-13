Crie um vídeo educativo de 45 segundos para pacientes, com o objetivo de explicar efeitos colaterais comuns de medicamentos para pacientes e suas famílias. O estilo visual deve ser tranquilizador e apresentar um avatar de IA amigável demonstrando conceitos simples com texto claro e conciso na tela, complementado por uma narração calma gerada diretamente de um roteiro, utilizando as capacidades de geração de avatares e narração da HeyGen para uma entrega compassiva.

