Crie rapidamente vídeos envolventes de educação de pacientes usando Texto-para-vídeo profissional a partir de um roteiro, sem necessidade de experiência em edição de vídeo.

Crie um vídeo educacional de 45 segundos para educação de pacientes, direcionado a indivíduos interessados em entender condições médicas comuns. O estilo visual deve ser limpo e tranquilizador, apresentando um avatar de IA explicando tópicos complexos de forma clara e amigável. Utilize os avatares de IA e a geração de narração da HeyGen para fornecer informações precisas, tornando-o um gerador de vídeos médicos de IA eficaz para provedores de saúde.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional de 30 segundos projetado para marketing de saúde, visando atrair novos clientes para uma clínica de bem-estar especializada. A estética visual deve ser vibrante e profissional, exibindo imagens de alta qualidade de vida saudável. Aproveite os extensos Modelos & cenas e o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para produzir rapidamente um vídeo atraente de marca de saúde.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de formato curto de 60 segundos para conteúdo de mídia social, direcionado a jovens adultos promovendo a conscientização sobre bem-estar mental. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e inspirador, com cortes rápidos e música motivadora. Garanta que as Legendas da HeyGen sejam proeminentes para acessibilidade e utilize o redimensionamento de Proporção & exportações para otimizar para várias plataformas, tornando-o um criador de vídeos de saúde ideal para alcance digital.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de comunicação interna de 50 segundos, direcionado a funcionários da saúde com uma atualização importante de procedimentos. O estilo visual deve ser direto e profissional, contando com texto claro e gráficos de apoio. Empregue a funcionalidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para transformar um resumo escrito em um vídeo polido, simplificando a produção de vídeos de saúde sem a necessidade de ampla experiência em edição.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Marca de Saúde

Crie facilmente vídeos profissionais de marca de saúde com IA, mesmo sem experiência prévia em edição de vídeo, para educar pacientes e impulsionar seu marketing.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece colando seu roteiro na HeyGen para aproveitar nossa capacidade de texto-para-vídeo de IA, transformando seu texto em conteúdo visual envolvente.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA personalizados para representar sua marca de saúde, garantindo uma presença amigável e profissional na tela.
3
Step 3
Enriqueça com Mídia de Estoque
Utilize nossa extensa biblioteca de mídia para adicionar imagens, vídeos e músicas de estoque relevantes, enriquecendo o apelo visual do seu vídeo de saúde.
4
Step 4
Gere Legendas & Exporte
Gere automaticamente legendas de IA precisas para melhorar a acessibilidade, depois exporte seu vídeo finalizado para compartilhar em todas as suas plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Criação de Anúncios de Saúde de Alto Desempenho

Crie rapidamente anúncios em vídeo eficazes e orientados por dados com IA, gerando melhores resultados para as campanhas da sua marca de saúde.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar minha produção de vídeos de saúde?

A HeyGen atua como um avançado gerador de vídeos médicos de IA, capacitando profissionais de saúde e profissionais de marketing a criar conteúdos envolventes de educação de pacientes e marketing. Com texto-para-vídeo de IA e uma vasta biblioteca de mídia, você pode produzir vídeos de saúde de alta qualidade sem experiência extensa em edição de vídeo.

Posso criar avatares de IA personalizados para minha marca de saúde?

Absolutamente! A HeyGen permite que você desenvolva avatares de IA personalizados que representam perfeitamente sua marca de saúde, garantindo uma representação consistente e profissional em todos os seus vídeos de marketing de saúde. Este recurso ajuda a fornecer educação personalizada para pacientes em escala.

Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para criação de vídeos?

A HeyGen oferece uma ampla gama de ferramentas criativas, incluindo modelos de vídeo personalizáveis e uma extensa biblioteca de mídia, para simplificar sua produção de vídeos de saúde. Você pode facilmente gerar conteúdo envolvente para mídias sociais ou vídeos de educação de pacientes com texto-para-fala de IA e legendas de IA.

Como a HeyGen suporta formatos de conteúdo diversos?

A HeyGen suporta vários formatos de conteúdo através de proporções personalizáveis, permitindo que você otimize seus vídeos de marketing de saúde para diferentes plataformas. Além disso, a geração de legendas e narração de IA garante acessibilidade e maior alcance para o conteúdo da sua marca de saúde.

