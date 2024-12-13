Absolutamente. A HeyGen é um poderoso gerador de vídeos de treinamento de segurança com IA projetado para produzir vídeos de treinamento com IA de forma eficiente em vários formatos e tópicos, desde vídeos de treinamento de segurança geral até conteúdo especializado de segurança no trabalho. Você pode até adaptar seus vídeos para diferentes plataformas com redimensionamento de proporção de aspecto.