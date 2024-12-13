Gerador de Vídeos de Conscientização de Riscos para Criar Vídeos de Segurança Envolventes

Produza facilmente vídeos de treinamento de segurança impactantes com avatares de IA realistas, aumentando o engajamento e a retenção para todos os funcionários.

356/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um prompt de gerador de vídeo de conscientização de riscos de 90 segundos delineando um procedimento de evacuação de emergência passo a passo para novos funcionários de um prédio de escritórios, apresentando instruções de áudio claras, urgentes, mas calmas, complementadas por legendas na tela para reforçar pontos críticos de segurança, com um estilo visual profissional e direto.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de simulações de cenários de crise de 2 minutos para gerentes e líderes de equipe, demonstrando comunicação eficaz e tomada de decisão durante um incidente de derramamento químico, empregando um estilo visual realista e profissional e geração de narração dinâmica para articular protocolos e guiar os espectadores através da situação complexa.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de 45 segundos para pequenos empresários e gerentes de RH, destacando técnicas chave de identificação de riscos de incêndio em um ambiente de varejo, apresentado com uma estética visual limpa e profissional e áudio animado, aproveitando os modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente uma peça envolvente e informativa.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Conscientização de Riscos

Crie facilmente vídeos de conscientização de riscos impactantes que ressoem com seu público e comuniquem efetivamente informações críticas de segurança para prevenir incidentes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando sua mensagem de segurança. Nossa plataforma intuitiva ajuda você a transformar suas ideias de um simples roteiro em um vídeo dinâmico usando o recurso Texto-para-vídeo a partir de roteiro, estabelecendo a base para seu treinamento.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA e Visuais
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para narrar seu conteúdo e enriqueça sua mensagem com modelos de vídeo relevantes. Isso ajuda a visualizar riscos potenciais e melhores práticas de forma eficaz para uma melhor compreensão.
3
Step 3
Aprimore Seu Vídeo
Refine seu vídeo adicionando legendas claras para acessibilidade e impacto. Utilize nossa geração de narração para garantir que sua mensagem seja entregue de forma profissional, fortalecendo seu treinamento de conformidade.
4
Step 4
Exporte Seu Treinamento
Uma vez que seu vídeo de conscientização de riscos esteja completo, exporte facilmente o vídeo no formato e proporção desejados. Integre-o perfeitamente em seus sistemas de gestão de aprendizagem existentes ou compartilhe-o em toda a sua organização.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Engajamento no Treinamento de Segurança

.

Aproveite vídeos impulsionados por IA para tornar o treinamento de segurança envolvente, aumentando a retenção de informações vitais sobre riscos e procedimentos adequados.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode servir como um poderoso gerador de vídeos de IA para vídeos de treinamento de segurança?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de segurança no trabalho envolventes com facilidade, aproveitando capacidades avançadas de IA como texto-para-vídeo a partir de roteiro e geração de narração. Ele funciona como um criador de vídeos de segurança abrangente, projetado para produção eficiente de conteúdo.

Quais capacidades de IA o HeyGen oferece para aprimorar o conteúdo de vídeos de conscientização de riscos?

O HeyGen fornece avatares de IA realistas e ferramentas intuitivas para personalizar elementos de vídeo, ajudando você a visualizar riscos de forma eficaz. Você pode facilmente adicionar legendas e integrar recursos visuais da biblioteca de mídia para criar conteúdo de vídeo de conscientização de riscos envolvente.

O HeyGen suporta a criação de vídeos de treinamento de conformidade e identificação de riscos de forma eficiente?

Sim, o HeyGen é um criador de vídeos de segurança eficiente que simplifica a produção de conteúdo de treinamento de conformidade e identificação de riscos. Sua interface intuitiva e modelos de vídeo permitem a criação e implantação rápidas de mensagens de segurança essenciais.

O HeyGen pode integrar-se com Sistemas de Gestão de Aprendizagem (LMS) existentes para distribuição de conteúdo de segurança?

O HeyGen suporta várias opções de exportação, incluindo Exportação SCORM, permitindo a integração perfeita de seus vídeos de treinamento de segurança em Sistemas de Gestão de Aprendizagem (integração LMS). Isso garante que seus vídeos de segurança no trabalho alcancem seu público de forma eficaz para conformidade.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo