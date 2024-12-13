Crie um vídeo profissional e conciso de 1 minuto direcionado a gerentes de RH e desenvolvedores de treinamento, demonstrando como o HeyGen funciona como um gerador de vídeo AI eficiente para criar vídeos de treinamento personalizados para funcionários. O estilo visual e de áudio deve ser limpo e direto, com foco na facilidade de uso. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar conteúdo escrito em narração envolvente, mostrando como tópicos complexos podem ser abordados rapidamente.

