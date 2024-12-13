Gerador de Vídeos de Treinamento sobre Assédio: Crie Cursos Envolventes

Crie um vídeo profissional e conciso de 1 minuto direcionado a gerentes de RH e desenvolvedores de treinamento, demonstrando como o HeyGen funciona como um gerador de vídeo AI eficiente para criar vídeos de treinamento personalizados para funcionários. O estilo visual e de áudio deve ser limpo e direto, com foco na facilidade de uso. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar conteúdo escrito em narração envolvente, mostrando como tópicos complexos podem ser abordados rapidamente.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de 90 segundos baseado em cenários, projetado para todos os funcionários e líderes de equipe, ilustrando situações comuns de assédio no local de trabalho e respostas adequadas. Adote um estilo visual relacionável e empático, acompanhado por um tom de áudio calmo, mas sério, tornando o conteúdo altamente envolvente para vídeos de treinamento sobre assédio no local de trabalho. Aproveite o recurso de Modelos & cenas do HeyGen para construir rapidamente vários cenários e adicione Legendas para acessibilidade e reforço de treinamento de conformidade.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo dinâmico e moderno de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e generalistas de RH, enfatizando a rapidez e flexibilidade de usar um criador de vídeos anti-assédio. O estilo visual deve ser rápido e acessível, com uma narração clara e profissional. Destaque a capacidade de atualizar e implantar rapidamente o treinamento usando avatares AI e demonstre como o redimensionamento de proporção e exportações simplificam a distribuição em várias plataformas, provando sua relação custo-benefício.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo empático e reflexivo de 2 minutos para treinadores corporativos e oficiais de Diversidade & Inclusão, focando no realismo e personalização em cenários complexos no local de trabalho. O estilo visual deve ser diverso e inclusivo, apoiado por uma narração de áudio profissional e ponderada. Utilize os avatares AI do HeyGen e o suporte de biblioteca de mídia/estoque para criar situações representativas, garantindo que o treinamento aborde efetivamente aspectos sutis da prevenção de assédio e promova um ambiente verdadeiramente inclusivo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento sobre Assédio

Produza rapidamente vídeos de treinamento sobre assédio no local de trabalho envolventes e em conformidade com AI, simplificando seus processos de RH e garantindo comunicação clara.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo ou colando seu roteiro de treinamento. Nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro transforma eficientemente seu conteúdo em um vídeo dinâmico, pronto para produção.
2
Step 2
Selecione Avatares AI
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares AI para serem seus apresentadores. Esses personagens virtuais dão vida ao seu roteiro, criando vídeos de treinamento sobre assédio no local de trabalho envolventes.
3
Step 3
Aplique Controles de Branding
Personalize seu vídeo para alinhar-se com a identidade da sua organização. Utilize controles de branding para integrar perfeitamente o logotipo, cores e fontes da sua empresa, garantindo consistência de marca.
4
Step 4
Gere e Exporte
Com seu conteúdo finalizado, gere instantaneamente seu vídeo completo. Use facilmente o redimensionamento de proporção e exportações para preparar seus vídeos de treinamento personalizados para distribuição sem problemas em qualquer plataforma.

Simplifique Tópicos Complexos de Conformidade de RH

Transforme informações legais e políticas complexas em explicações em vídeo fáceis de entender, impulsionadas por AI, para uma educação anti-assédio eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento personalizados para funcionários?

O gerador de vídeo AI do HeyGen permite que você transforme seus roteiros de treinamento em vídeos profissionais e personalizados para funcionários sem esforço. Nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, combinado com avatares diversos e narração AI, simplifica todo o processo de produção.

Quais capacidades técnicas o HeyGen oferece para realismo e suporte multilíngue em vídeos anti-assédio?

O HeyGen utiliza avatares AI avançados e narração AI para alcançar alto realismo e personalização em seus esforços de criação de vídeos anti-assédio. Nossa plataforma também inclui suporte multilíngue, permitindo que você ofereça treinamento de conformidade eficaz para uma força de trabalho global.

O HeyGen pode integrar-se com sistemas de treinamento de RH existentes para vídeos de treinamento sobre assédio no local de trabalho?

Sim, o HeyGen suporta várias integrações LMS, facilitando a incorporação perfeita de seus vídeos de treinamento sobre assédio no local de trabalho em programas de treinamento de RH existentes. Isso garante a implantação e o acompanhamento eficientes de seu treinamento essencial de conformidade.

Quais recursos o HeyGen oferece para treinamento envolvente sobre assédio?

O HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo e um gerador de vídeo AI para criar vídeos de treinamento sobre assédio no local de trabalho envolventes. Você pode facilmente adaptá-los para treinamento baseado em cenários, aumentando o engajamento e a eficácia dos alunos.

