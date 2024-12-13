Criador de Vídeos de Prevenção de Assédio: Crie Treinamentos Envolventes

Crie facilmente vídeos de treinamento de prevenção de assédio envolventes para conformidade legal com avatares de IA.

Crie um vídeo de treinamento de prevenção de assédio de 60 segundos para novos funcionários, usando visuais profissionais e narração clara. Este vídeo deve definir o assédio no local de trabalho e delinear as políticas da empresa, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para apresentar as informações de forma envolvente para vídeos eficazes de Treinamento de Prevenção de Assédio.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Gere um vídeo de conscientização antiassédio de 45 segundos direcionado a todos os funcionários e à gerência, apresentando um cenário comum com um tom empático e visuais envolventes. O vídeo deve ilustrar como reconhecer e relatar comportamentos inadequados, convertendo facilmente um roteiro detalhado usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para garantir conformidade legal.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de treinamento de RH de 30 segundos para gerentes e líderes de equipe, empregando um estilo visual direto e autoritário para enfatizar seu papel crítico na manutenção de um ambiente de trabalho respeitoso. Este prompt foca nas melhores práticas para treinamento de prevenção de assédio, aprimorando a clareza com o recurso de geração de narração da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo informativo de 50 segundos para todos os funcionários, apresentando um estilo visual moderno e limpo para tranquilizá-los sobre o compromisso da empresa com um ambiente de trabalho seguro. Este prompt de criador de vídeo de IA deve incentivar a comunicação aberta sobre preocupações no local de trabalho, usando legendas da HeyGen para garantir acessibilidade para vídeos envolventes com IA.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Prevenção de Assédio

Crie rapidamente vídeos de treinamento de prevenção de assédio profissionais e envolventes para garantir conscientização no local de trabalho e conformidade legal com ferramentas alimentadas por IA.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu "roteiro de vídeo" existente na plataforma. Nosso recurso de "Texto-para-vídeo" converterá instantaneamente seu texto em cenas de vídeo, economizando tempo e esforço na criação de conteúdo.
2
Step 2
Selecione um Apresentador de IA
Escolha de uma biblioteca diversificada de "avatares de IA" para representar sua mensagem. Esses "apresentadores de IA" profissionais dão vida ao seu conteúdo de treinamento, tornando seus vídeos envolventes e relacionáveis.
3
Step 3
Adicione Personalização de Marca
Integre a identidade visual da sua empresa utilizando "Controles de marca (logo, cores)". Aplique seu logo e cores da marca para garantir consistência e reforçar a mensagem da sua organização no "criador de vídeos de conscientização antiassédio".
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e use "Redimensionamento de proporção e exportações" para baixá-lo no formato desejado. Distribua facilmente seus "vídeos de treinamento de prevenção de assédio" concluídos em suas plataformas internas para um "treinamento de RH" eficaz e "conformidade legal".

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Complexos de RH

.

Torne diretrizes complexas de prevenção de assédio fáceis de entender e lembrar por meio de vídeos gerados por IA claros e concisos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de Vídeos de Treinamento de Prevenção de Assédio?

A HeyGen é um avançado criador de vídeos de IA que transforma seu texto ou roteiro de vídeo em vídeos de treinamento de prevenção de assédio envolventes. Com a HeyGen, você pode facilmente gerar vídeos profissionais com avatares de IA e narração realista de IA, simplificando seu processo de criação de conteúdo.

Quais recursos tornam a HeyGen um criador de vídeos de IA eficaz para treinamento de RH?

A HeyGen oferece um conjunto de recursos perfeitos para treinamento de RH, incluindo modelos de vídeo personalizáveis e vídeos envolventes com IA. Isso permite que as organizações produzam de forma eficiente materiais de treinamento de alta qualidade e impacto para a prevenção de assédio no local de trabalho sem experiência extensa em produção de vídeo.

A HeyGen pode ajudar a garantir conformidade legal no conteúdo de vídeo de conscientização antiassédio?

Sim, a HeyGen ajuda você a criar conteúdo de vídeo de conscientização antiassédio consistente e legalmente compatível. Ao converter seu roteiro de vídeo preciso em um vídeo gerado por IA com controles de marca, você mantém controle total sobre a mensagem, garantindo precisão e adesão aos padrões legais.

A HeyGen é adequada para todos os tipos de vídeos de treinamento de assédio no local de trabalho?

A HeyGen é altamente versátil para criar diversos vídeos de treinamento de assédio no local de trabalho. Sua plataforma alimentada por IA permite que você utilize diversos apresentadores de IA e personalize o conteúdo para abordar cenários específicos, tornando-a uma ferramenta ideal para treinamento abrangente e adaptável.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo