Produza um vídeo promocional polido de 30 segundos apresentando uma nova coleção de bolsas de luxo, direcionado a entusiastas exigentes de moda de alto padrão. O estilo visual deve ser elegante e sofisticado, com tomadas de produto em alta definição e em câmera lenta, acompanhadas por música instrumental sofisticada e uma geração de narração clara explicando o artesanato. Utilize a biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para aprimorar a narrativa visual.

Gerar Vídeo