Crie um vídeo emocionante de 30 segundos para o Halloween, direcionado a jovens adultos e usuários de redes sociais, perfeito para TikTok ou Instagram Reels. Este vídeo deve apresentar um estilo visual dinâmico com cortes rápidos, iluminação neon assustadora e uma trilha sonora inquietante e energética, culminando em uma revelação surpresa de fantasia. Utilize os avatares de IA da HeyGen para trazer um personagem animado único à cena, aprimorando o clima de "vídeos de Halloween" com criatividade de ponta.

Gerar Vídeo