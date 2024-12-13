Crie um vídeo vibrante de 45 segundos direcionado a estilistas aspirantes e influenciadores de moda, demonstrando como a plataforma HeyGen funciona como um avançado "criador de vídeos de penteados". Este vídeo visualmente cativante deve apresentar uma estética elegante e moderna com música eletrônica animada, narração clara em off e texto dinâmico na tela, utilizando o poderoso recurso da HeyGen de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para guiar os espectadores de forma contínua através de várias transformações de estilo, destacando as possibilidades criativas de um "Transformador de Penteado com IA".

