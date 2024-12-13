Criador de Vídeos de Integração na Academia: Engaje Novos Membros Rapidamente

Aumente o engajamento de integração de membros com avatares AI realistas para conteúdo personalizado.

Para novos membros da academia, crie um vídeo de boas-vindas de 1 minuto com um estilo visual amigável e energético e uma narração animada em AI. Este vídeo envolvente deve apresentar efetivamente as principais instalações e a equipe, promovendo um forte engajamento de integração desde o primeiro dia. Aproveite os avatares AI realistas da HeyGen para oferecer saudações e instruções personalizadas de forma fluida.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Os proprietários de academias podem desenvolver um vídeo instrucional de 90 segundos para explicar claramente os níveis de associação e benefícios aos clientes potenciais. O vídeo exige um estilo visual elegante e profissional, complementado por uma narração clara e confiante. Utilizar os modelos e cenas profissionais da HeyGen facilitará a produção deste vídeo impactante de integração na academia.
Prompt de Exemplo 2
Destacando as regras essenciais da academia e comodidades exclusivas, produza um vídeo dinâmico de 45 segundos especificamente para novos inscritos. A estética visual deve ser vibrante e envolvente, apoiada por música de fundo moderna e motivadora e texto proeminente na tela. Garanta máxima acessibilidade empregando o recurso de legendas da HeyGen, tornando o conteúdo facilmente digerível para todos os espectadores e melhorando a experiência geral dos vídeos de integração.
Prompt de Exemplo 3
É necessário um tour abrangente de 2 minutos para novos membros, detalhando como usar com segurança os diversos equipamentos da academia. Este vídeo deve apresentar uma apresentação visual clara e passo a passo, acompanhada por uma voz de avatar AI tranquilizadora e informativa. Para otimizar para diversas plataformas, utilize a funcionalidade de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen, garantindo uma visualização perfeita em todos os dispositivos para entrega de conteúdo personalizado.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Integração na Academia

Crie vídeos de integração envolventes e personalizados para novos membros da academia de forma rápida e eficiente com ferramentas alimentadas por AI, melhorando sua primeira experiência.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo a Partir de um Modelo
Comece seu vídeo de integração na academia selecionando entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais ou insira seu roteiro para começar.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador AI
Escolha um avatar AI realista para servir como o guia amigável para seus novos membros, tornando seu vídeo de integração mais envolvente.
3
Step 3
Gere Narração em AI
Transforme seu roteiro em uma fala com som natural usando a geração avançada de narração em AI, sincronizando perfeitamente com o avatar selecionado.
4
Step 4
Aplique Branding e Exporte
Incorpore os controles de branding exclusivos da sua academia e, em seguida, exporte facilmente seu vídeo de integração de alta qualidade, pronto para o engajamento de novos membros.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere vídeos e clipes envolventes para redes sociais em minutos

.

Gere rapidamente vídeos de integração envolventes para novos membros da academia em minutos usando AI.

background image

Perguntas Frequentes

Como o gerador de vídeos AI da HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração na academia?

A HeyGen utiliza seu avançado gerador de vídeos AI para transformar seu roteiro em vídeos de integração profissionais usando avatares AI realistas e narrações em AI. Este processo simplificado torna a HeyGen uma eficiente criadora de vídeos de integração na academia, economizando tempo valioso na criação de vídeos para novos membros.

Quais recursos de personalização a HeyGen oferece para vídeos de integração personalizados?

A HeyGen oferece extensos controles de branding, incluindo a capacidade de adicionar logotipos personalizados e cores da marca, dentro de seus modelos de vídeo profissionais. Isso permite que você personalize facilmente e crie conteúdo personalizado que melhora o engajamento de integração de membros.

A HeyGen pode criar vídeos de integração multilíngues com legendas automáticas?

Sim, a HeyGen suporta a criação de vídeos multilíngues, completos com narrações em AI e legendas automáticas. Esta capacidade técnica garante que seu conteúdo de integração seja acessível e eficaz para um público diversificado de novos membros.

Como os avatares AI realistas da HeyGen melhoram a eficácia dos vídeos de integração?

Os avatares AI realistas da HeyGen dão vida aos seus roteiros de vídeos de integração, tornando seu conteúdo mais dinâmico e envolvente. Isso ajuda a capturar a atenção dos novos membros, garantindo que informações críticas, como regras da academia e benefícios, sejam comunicadas de forma eficaz através de vídeos gerados por AI.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo