A plataforma de vídeo de IA da HeyGen simplifica todo o processo de criação de vídeos por meio de recursos como edição baseada em texto, permitindo que você edite seu vídeo como um documento. Essa capacidade de geração de vídeo de ponta a ponta garante um fluxo de trabalho altamente eficiente para produzir vídeos de integração de alta qualidade para clientes e funcionários.