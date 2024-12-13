O HeyGen serve como um criador de vídeos de treinamento eficiente ao oferecer templates pré-construídos e geração de vídeo por IA, reduzindo drasticamente o tempo de produção. Isso permite que as organizações escalem rapidamente seus programas de treinamento, seja para integrar novos contratados ou aprimorar as habilidades de veteranos, sem comprometer a qualidade. O fluxo de trabalho simplificado garante a rápida criação e implantação de materiais de treinamento.