Criador de Vídeos de Caminhos de Treinamento Guiado Personaliza o Treinamento de Funcionários

Crie facilmente vídeos de treinamento personalizados usando Texto para vídeo a partir de roteiro para aumentar a eficácia e o engajamento do aprendizado.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento personalizado de 45 segundos voltado para aprimorar as habilidades de veteranos dentro de uma empresa. O estilo visual deve ser elegante e instrutivo, com texto dinâmico na tela e uma voz confiante e profissional, com a mensagem principal entregue por "avatares de IA" realistas do HeyGen para aumentar o engajamento e a personalização para diversos estilos de aprendizagem.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de microaprendizagem de 30 segundos explicando um fluxo de trabalho complexo, direcionado a profissionais ocupados que precisam de insights rápidos e acionáveis. O vídeo requer uma estética visual limpa e minimalista, com animações claras e uma narração precisa e explicativa. Aproveite o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para transformar eficientemente seu conteúdo instrucional detalhado em módulos visuais atraentes para programas de treinamento eficazes.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de comunicação interna de 90 segundos para uma equipe global, projetado para escalar o treinamento em várias regiões e idiomas. A apresentação visual deve ser profissional e inclusiva, utilizando diversas filmagens de arquivo e uma "Geração de narração" autoritária, mas acessível, para transmitir atualizações críticas. Este vídeo apoiará eficientemente os esforços de localização, fornecendo conteúdo claro e rico em áudio para seu público mundial.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Caminhos de Treinamento Guiado

Projete e produza facilmente vídeos de treinamento personalizados para o desenvolvimento eficaz de habilidades e transferência de conhecimento, guiando seu público através de um aprendizado estruturado.

1
Step 1
Defina a Estrutura do Seu Caminho
Comece delineando seus "programas de treinamento" e seus módulos individuais. Utilize templates para estabelecer rapidamente a estrutura da sua jornada de aprendizado guiada.
2
Step 2
Gere Conteúdo de Treinamento Principal
Insira seus roteiros ou pontos principais. Nossa capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro transformará seu texto em lições de vídeo dinâmicas, formando o núcleo do conteúdo do seu "criador de vídeos de caminhos de treinamento guiado".
3
Step 3
Aprimore a Personalização e o Engajamento
Eleve seu conteúdo com avatares de IA dinâmicos para apresentar as lições, garantindo uma entrega profissional e envolvente para seus "vídeos de treinamento personalizados".
4
Step 4
Refine a Acessibilidade e Implemente
Garanta um amplo alcance para seus "vídeos de microaprendizagem" adicionando legendas precisas. Finalmente, exporte seus módulos concluídos para uma implantação perfeita nas plataformas de aprendizado desejadas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique o Conteúdo Educacional Especializado

Esclareça assuntos complexos, como tópicos médicos, para entregar conteúdo educacional especializado mais eficaz e acessível.

Perguntas Frequentes

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para a produção de vídeos de treinamento?

O HeyGen fornece um poderoso motor criativo que transforma seus roteiros em conteúdo de treinamento envolvente. Com capacidades de Texto para vídeo, você pode gerar rapidamente vídeos com avatares de IA realistas e narrações de alta qualidade geradas por IA. Nossa extensa biblioteca de templates ainda simplifica o processo de criação de vídeos, permitindo que você crie visuais atraentes sem esforço.

O HeyGen pode produzir vídeos de treinamento personalizados com avatares de IA?

Sim, o HeyGen se destaca na criação de vídeos de treinamento personalizados aproveitando avatares de IA avançados. Você pode facilmente adaptar o conteúdo para diferentes segmentos de público, até mesmo gerando conteúdo multilíngue com localização, garantindo uma experiência de aprendizado altamente relevante e impactante para cada indivíduo através de vídeo de IA.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos de treinamento eficiente para organizações?

O HeyGen serve como um criador de vídeos de treinamento eficiente ao oferecer templates pré-construídos e geração de vídeo por IA, reduzindo drasticamente o tempo de produção. Isso permite que as organizações escalem rapidamente seus programas de treinamento, seja para integrar novos contratados ou aprimorar as habilidades de veteranos, sem comprometer a qualidade. O fluxo de trabalho simplificado garante a rápida criação e implantação de materiais de treinamento.

Como o HeyGen pode apoiar o desenvolvimento de microaprendizagem e caminhos de treinamento guiado?

O HeyGen funciona como um criador eficaz de vídeos de caminhos de treinamento guiado, facilitando a criação de vídeos de microaprendizagem concisos. Ele permite que os usuários combinem elementos como avatares de IA, capacidades de Texto para vídeo e gravações de tela para construir programas de treinamento modulares e envolventes. Isso possibilita o desenvolvimento flexível e eficiente de jornadas de aprendizado estruturadas.

