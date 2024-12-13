Criador de Vídeos de Tour Guiado: Crie Experiências Visuais Envolventes

Crie facilmente vídeos de tour guiado profissionais e melhore-os com nossa superior geração de narração.

Desenvolva um vídeo de 90 segundos demonstrando como aspirantes a empreendedores de tecnologia e proprietários de pequenas empresas podem rapidamente gerar vídeos explicativos para recursos complexos de software. O estilo visual deve ser limpo, moderno e profissional, utilizando os "Templates e cenas" do HeyGen para montagem rápida de conteúdo, complementado por uma narração animada e informativa gerada através da "Geração de narração" para explicar os principais benefícios de um Gerador de Vídeo por IA.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 1 minuto para desenvolvedores de software e educadores técnicos, apresentando um guia passo a passo sobre como depurar um erro comum de código. O vídeo deve apresentar visuais nítidos gravados na tela com texto claro e conciso na tela, adotando um tom direto e instrucional, e aproveitar as "Legendas/legendas" do HeyGen para gerar automaticamente legendas e garantir acessibilidade como uma poderosa ferramenta de Edição de Vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de revisão de produto de 2 minutos direcionado a revisores de tecnologia e profissionais de TI, focando em uma nova solução de software empresarial para vídeos do YouTube. O estilo visual deve combinar capturas de tela detalhadas em alta definição da interface do software com avatares de IA profissionais apresentando insights chave, tudo apoiado por uma narração precisa e especializada. Utilize os "Avatares de IA" do HeyGen como exemplo de ferramentas impulsionadas por IA e incorpore filmagens de arquivo relevantes da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" para melhorar o contexto visual.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo curto de marketing de 45 segundos para equipes de marketing de soluções tecnológicas B2B, destacando a eficiência de um serviço baseado em nuvem e demonstrando seus principais recursos como um criador de vídeo de tour guiado conciso. Os visuais devem ser dinâmicos e rápidos, demonstrando interações rápidas com a interface, acompanhados por uma narração profissional enérgica e clara. Enfatize a facilidade de criar conteúdo atraente através do "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen e a flexibilidade de "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" para distribuição em múltiplas plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Tour Guiado

Crie facilmente vídeos de tour guiado cativantes, aproveitando ferramentas impulsionadas por IA e edição intuitiva para engajar seu público e mostrar suas ofertas.

1
Step 1
Selecione um Template
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de templates profissionais para iniciar seu projeto de vídeo de tour guiado, garantindo um ponto de partida polido e envolvente para sua narrativa.
2
Step 2
Personalize Suas Cenas
Utilize a edição de arrastar e soltar para personalizar cada cena com suas filmagens, imagens e texto únicos, fazendo com que seu tour guiado realmente reflita sua marca e destino.
3
Step 3
Adicione Narração Profissional
Gere narrações profissionais ou adicione seu próprio áudio para guiar os espectadores através do seu tour, melhorando a clareza e o engajamento com narração de alta qualidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Utilize o Editor de Vídeo intuitivo para fazer ajustes finais, depois exporte seu vídeo de tour guiado nos formatos preferidos para compartilhamento perfeito em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Dê Vida a Tours Históricos

.

Use narrativa de vídeo impulsionada por IA para reconstruir e apresentar vividamente eventos históricos dentro de seus tours guiados.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para conteúdo técnico?

O Gerador de Vídeo por IA do HeyGen permite transformar roteiros de texto em vídeos envolventes com avatares de IA, narrações profissionais e até integrar vídeos de estoque, tornando a edição de vídeo incrivelmente fácil.

Quais ferramentas de edição o HeyGen oferece para personalizar vídeos?

O HeyGen fornece uma interface de edição intuitiva de arrastar e soltar com vários templates e ferramentas impulsionadas por IA, permitindo que os usuários personalizem cada aspecto de seu vídeo, incluindo elementos de marca, com facilidade.

O HeyGen pode gerar automaticamente legendas e narrações profissionais para meus vídeos?

Sim, o HeyGen possui ferramentas robustas impulsionadas por IA para gerar legendas precisas e narrações profissionais, melhorando a acessibilidade e o engajamento dos seus vídeos.

Quais opções de exportação estão disponíveis para vídeos criados com o HeyGen?

O HeyGen suporta várias opções de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, garantindo que seus vídeos estejam perfeitamente otimizados para plataformas como YouTube e outros canais de mídia social.

