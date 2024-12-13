Desenvolva um vídeo de 90 segundos demonstrando como aspirantes a empreendedores de tecnologia e proprietários de pequenas empresas podem rapidamente gerar vídeos explicativos para recursos complexos de software. O estilo visual deve ser limpo, moderno e profissional, utilizando os "Templates e cenas" do HeyGen para montagem rápida de conteúdo, complementado por uma narração animada e informativa gerada através da "Geração de narração" para explicar os principais benefícios de um Gerador de Vídeo por IA.

Gerar Vídeo