Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial de 90 segundos voltado para usuários existentes do produto, mostrando soluções passo a passo para dúvidas comuns de suporte ao cliente através de gravações de tela nítidas e uma narração calma, garantindo que o estilo visual e de áudio seja fácil de seguir.
Prompt de Exemplo 2
Crie uma documentação em vídeo abrangente de 2 minutos para membros da equipe interna, apresentando um fluxo de trabalho complexo com infográficos baseados em dados e cenas dinâmicas, aprimorados por legendas automáticas e uma música de fundo animada para uma experiência de visualização informativa e envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos para equipes de marketing, convertendo um roteiro curto em uma peça promocional moderna e acelerada usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen, incorporando mídia de estoque visualmente atraente e uma narração energética para atualizar rapidamente o conteúdo.
Como Funciona o Criador de Vídeos de Suporte Guiado

Crie facilmente documentação em vídeo profissional e guias de usuário com ferramentas alimentadas por IA para melhorar as experiências de suporte ao cliente e integração.

Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece inserindo seu texto no editor de roteiros. Nossa plataforma usará seu roteiro para gerar automaticamente o conteúdo do seu vídeo, aproveitando poderosas capacidades de texto para vídeo.
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Voz
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua marca ou palestrante. Em seguida, selecione uma narração com som natural para narrar seu roteiro, dando vida ao seu vídeo de suporte guiado.
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com mídia de estoque relevante, imagens e clipes de vídeo de nossa extensa biblioteca. Aplique o logotipo e as cores da sua marca para manter uma aparência consistente e profissional para sua documentação em vídeo.
Step 4
Exporte e Publique Seu Guia
Finalize seu vídeo de suporte guiado adicionando legendas automáticas para acessibilidade. Em seguida, exporte no formato de proporção desejado, pronto para publicar em plataformas sociais ou incorporar em seus guias de usuário.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique informações complexas para uma orientação mais clara ao usuário

Transforme instruções complexas em guias de vídeo facilmente digeríveis, garantindo que os usuários compreendam os conceitos-chave mais rapidamente.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a geração de vídeos de IA a partir de texto?

O poderoso gerador de vídeos de IA do HeyGen permite transformar roteiros em vídeos envolventes com facilidade. Você pode aproveitar nossas capacidades de texto para vídeo para criar rapidamente documentação em vídeo profissional ou tutoriais.

O HeyGen pode criar avatares de IA personalizados e narrações para meus vídeos?

Sim, o HeyGen permite que você utilize avatares de IA para apresentar seu conteúdo, juntamente com narrações de alta qualidade geradas por IA. Isso simplifica significativamente o processo de edição de vídeos para guias de usuário e materiais de integração.

Que tipo de modelos e opções de branding o HeyGen oferece?

O HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo e uma biblioteca de mídia abrangente com mídia de estoque para iniciar seus projetos. Você também tem controle total de branding para incorporar seu logotipo e cores da marca para uma documentação em vídeo consistente.

Como o HeyGen pode ajudar na criação de vídeos de suporte guiado eficazes?

O HeyGen é um excelente criador de vídeos de suporte guiado, fornecendo ferramentas alimentadas por IA para produzir rapidamente vídeos tutoriais e conteúdo de suporte ao cliente. Seus recursos simplificam a criação de documentação em vídeo clara e concisa para qualquer produto ou serviço.

