Imagine um resumo técnico de 1 minuto para um público B2B, enfatizando como o HeyGen atua como um criador de vídeos garantido para conteúdo consistente e de alta qualidade. O estilo visual deve ser profissional e limpo, usando sobreposições de texto na tela para destacar recursos-chave, complementado por uma narração autoritária de IA. Este vídeo mostrará principalmente a geração eficiente de narrações do HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para profissionais de marketing e educadores, desenvolva um vídeo instrucional dinâmico de 60 segundos demonstrando como é fácil usar o HeyGen como editor de vídeo. O estilo visual deve ser envolvente, com transições suaves e cenas variadas apresentando um avatar de IA realista. Uma trilha sonora animada e otimista, acompanhada por uma narração clara de IA, guiará os espectadores, destacando a simplicidade de integrar avatares de IA e utilizar Modelos & cenas.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um guia técnico de 2 minutos para criadores de conteúdo e comunicadores corporativos, detalhando o poder das capacidades de criação de roteiros do HeyGen. A abordagem visual deve ser explicativa e instrutiva, talvez começando com gravações de tela da interface para entrada de roteiro, depois passando para um exemplo de vídeo final polido. O áudio deve apresentar uma narração informativa e fácil de entender, com foco em Legendas automáticas geradas a partir do recurso Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Prompt de Exemplo 3
Desafie proprietários de pequenas empresas e departamentos de RH a produzir um anúncio corporativo polido ou vídeo de integração de 90 segundos usando o HeyGen como seu principal criador de vídeos. O estilo visual deve ser acolhedor e consistente com a marca, incorporando elementos de marca personalizados como logotipos e cores de forma harmoniosa, apoiado por suporte de Biblioteca de mídia/estoque. Uma voz de IA amigável e profissional, com música de fundo sutil, transmitirá a mensagem, enfatizando a facilidade de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Garantido

Crie vídeos profissionais e de alta qualidade que cativam seu público, garantindo que sua mensagem seja entregue de forma clara e impactante todas as vezes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Conteúdo
Comece delineando a mensagem do seu vídeo. Utilize nosso recurso Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar suas ideias escritas em narrativas visuais dinâmicas, garantindo uma base sólida para a criação do roteiro do seu vídeo.
2
Step 2
Escolha Sua Representação Visual
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA para representar sua marca ou mensagem. Personalize sua aparência e voz para criar um apresentador profissional e envolvente para seu conteúdo.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais e Branding
Enriqueça seu vídeo com áudio de alta qualidade usando nossa ferramenta de geração de narrações. Você também pode incorporar a identidade única da sua marca com elementos de branding personalizados para um visual coeso, impulsionado por nosso gerador de narrações de IA.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Pronto para Publicação
Finalize sua criação e prepare-a para qualquer plataforma. Nossa plataforma oferece redimensionamento de proporção de aspecto e exportações sem complicações, permitindo que você prepare facilmente seu ativo pronto para publicação para todos os seus canais de distribuição.

Casos de Uso

Histórias de Sucesso de Clientes Cativantes

Histórias de Sucesso de Clientes Cativantes

Crie histórias de sucesso de clientes autênticas e persuasivas com IA, construindo confiança e credibilidade com seu mercado-alvo de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de geração de vídeos de IA?

O avançado gerador de vídeos de IA do HeyGen permite que os usuários criem vídeos de alta qualidade diretamente de um roteiro, utilizando avatares de IA e tecnologia de geração de narrações de IA para produzir ativos prontos para publicação de forma eficiente.

O HeyGen pode ajudar com a personalização de marca para vídeos?

Com certeza, o HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você integre seu logotipo e cores específicas nos modelos de vídeo, garantindo uma identidade de marca consistente e profissional em todo o seu conteúdo.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para edição de vídeo?

O HeyGen fornece um editor de vídeo abrangente, incluindo um editor de linha do tempo para controle preciso, juntamente com geração automática de legendas e subtítulos, garantindo que seu vídeo final seja polido e acessível.

O HeyGen suporta a criação de vários tipos de vídeo?

Sim, o HeyGen é um criador de vídeos versátil projetado para produzir conteúdo diversificado, desde anúncios de vídeo de alto desempenho e vídeos para redes sociais até histórias de sucesso de clientes envolventes, tudo impulsionado por seu motor criativo.

