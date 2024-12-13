Gerador de Vídeos de Treinamento em Growth Hacking: Rápido e Fácil

Transforme rapidamente qualquer roteiro em vídeos de treinamento em growth hacking envolventes com nosso recurso avançado de texto-para-vídeo, economizando tempo e maximizando o impacto.

471/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial de 60 segundos voltado para criadores de conteúdo e instrutores de cursos online, demonstrando como transformar conteúdo escrito em lições visuais atraentes. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, direto e ilustrativo, empregando sobreposições de texto na tela para enfatizar os passos e uma narração amigável e encorajadora. Destaque a eficiência do recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para simplificar a produção de vídeos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo energético de 30 segundos para redes sociais, direcionado a equipes de marketing digital e gerentes de redes sociais, ilustrando a criação rápida de conteúdo para várias plataformas. Este vídeo deve apresentar um estilo visual acelerado com animações chamativas e uma trilha sonora de fundo animada e moderna. Enfatize como os diversos Modelos & cenas da HeyGen podem agilizar a criação de conteúdo envolvente de formato curto.
Prompt de Exemplo 3
Imagine uma animação explicativa sofisticada de 50 segundos, adaptada para gerentes de produto e equipes de vendas, simplificando um novo recurso de produto ou serviço complexo. O estilo visual deve ser profissional e informativo, usando gráficos de movimento limpos e uma narração confiante e articulada para guiar os espectadores através da explicação. Mostre a clareza alcançada através da geração de Narração da HeyGen, garantindo que cada detalhe seja transmitido com precisão.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento em Growth Hacking

Transforme rapidamente suas estratégias de growth hacking em vídeos de treinamento envolventes e profissionais usando IA, capacitando seu público com conteúdo dinâmico.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de Growth Hacking
Inicie a criação do seu vídeo colando seu roteiro de treinamento em growth hacking no editor, aproveitando a tecnologia de texto-para-vídeo da HeyGen para converter instantaneamente seu texto em conteúdo falado.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para apresentar seu material de treinamento, garantindo uma presença profissional e envolvente na tela para seu público.
3
Step 3
Aplique Branding e Refine
Personalize seu vídeo com a identidade única da sua marca usando os controles de branding da HeyGen para logotipos e cores, e refine a narração gerada automaticamente até a perfeição.
4
Step 4
Gere e Exporte Seu Vídeo
Finalize seu projeto e use as opções de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen para gerar seu vídeo de treinamento em growth hacking de alta qualidade, pronto para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Amplifique a Presença nas Redes Sociais

.

Crie facilmente vídeos curtos e cativantes para plataformas de redes sociais para aumentar a conscientização e o tráfego para seu treinamento.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aprimorar meus projetos criativos de vídeo?

A HeyGen capacita você a produzir rapidamente conteúdo criativo de alta qualidade, como animações explicativas e vídeos para redes sociais, usando avatares de IA avançados e tecnologia de texto-para-vídeo. Nossa plataforma simplifica todo o processo de produção, desde a geração do roteiro até a exportação final.

Que tipos de vídeos profissionais posso criar com o gerador de vídeos de IA da HeyGen?

Com a HeyGen, você pode gerar facilmente uma ampla gama de vídeos profissionais, incluindo demonstrações de produtos, vídeos de integração e vídeos tutoriais, aproveitando a edição de vídeo automatizada e a geração de narração. Isso simplifica significativamente seus esforços de marketing de conteúdo.

A HeyGen oferece opções de personalização para branding em vídeos de treinamento?

Absolutamente, a HeyGen fornece controles de branding robustos para garantir que seus vídeos de treinamento estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca. Você pode incorporar seu logotipo, cores personalizadas e utilizar vários modelos & cenas para criar conteúdo visual impactante e consistente.

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de texto-para-vídeo?

A HeyGen simplifica a criação de texto-para-vídeo permitindo que você transforme roteiros em vídeos envolventes com avatares de IA e narrações realistas em minutos. Essa abordagem eficiente torna a produção de conteúdo de marketing digital atraente acessível a todos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo