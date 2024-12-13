Sim, o HeyGen é projetado para ser versátil, apoiando a criação de vários tipos de vídeos corporativos, desde módulos detalhados de treinamento de segurança até rápidas atualizações de vídeo de curta duração para redes sociais. Seus modelos intuitivos e extensa biblioteca de mídia tornam a produção de vídeos profissionais acessível para qualquer necessidade de vídeo de treinamento.