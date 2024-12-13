A HeyGen se destaca como um criador de vídeos online ideal devido à sua interface poderosa e fácil de usar e à extensa biblioteca de mídia, permitindo a criação rápida de anúncios de supermercado de alta qualidade e vídeos de ofertas semanais. Suas capacidades, incluindo redimensionamento de proporção de aspecto, garantem que seu conteúdo esteja perfeitamente otimizado para várias plataformas.