Criador de Vídeos de Insights de Supermercado: Impulsione a Análise de Varejo

Transforme dados brutos em vídeos envolventes com avatares de IA para visualizar insights de clientes e comportamento de compradores para otimizar o desempenho da loja.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo impactante de 45 segundos direcionado a equipes de operações de varejo e diretores de merchandising, mostrando como otimizar o layout da loja pode melhorar drasticamente o comportamento dos compradores. O estilo visual deve ser limpo e orientado por dados, com um tom levemente energético, usando avatares de IA da HeyGen para apresentar com confiança as análises e demonstrar as mudanças positivas no fluxo e engajamento dos clientes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 60 segundos para gerentes de marca e agências de publicidade que trabalham com varejistas, destacando o aumento mensurável nas vendas alcançado por meio de promoções inovadoras na loja. Este vídeo precisa de um estilo visual persuasivo e dinâmico, apresentando histórias de sucesso com uma narração profissional gerada pela geração de voz da HeyGen, complementada por visuais ricos do suporte de biblioteca de mídia/estoque.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo focado de 30 segundos para especialistas em prevenção de perdas e pessoal de segurança de lojas, explicando novas estratégias para aprimorar a inteligência operacional. O vídeo deve adotar um estilo visual sério e eficiente com música de fundo de apoio, garantindo clareza e acessibilidade com legendas da HeyGen e projetado para distribuição flexível usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Insights de Supermercado

Transforme análises de varejo complexas e insights de clientes em vídeos dinâmicos e envolventes com facilidade para melhor entender e comunicar o comportamento dos compradores.

1
Step 1
Carregue Seus Insights
Comece trazendo seus dados de "análise de vídeo por IA" ou descobertas chave para a plataforma. Aproveite o "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para transformar eficientemente seus dados brutos em uma narrativa de vídeo coerente.
2
Step 2
Escolha Elementos Visuais
Selecione entre uma variedade de "Modelos e cenas" profissionais para ilustrar vividamente as tendências de "comportamento dos compradores", posicionamento de produtos ou análise de layout da loja.
3
Step 3
Adicione Narração de IA
Enriqueça sua mensagem com "Geração de narração" profissional para apresentar "insights de clientes em tempo real" de forma envolvente e facilmente compreensível.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Revise seu vídeo final e utilize "Redimensionamento e exportações de proporção de aspecto" para otimizar seu vídeo de "análise de varejo" para vários canais de distribuição.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Apresente Análises de Varejo e Insights de Clientes

Transmita visualmente análises de varejo complexas, inteligência operacional e insights de clientes por meio de vídeos de IA envolventes para as partes interessadas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossa análise de varejo e insights de clientes?

A HeyGen capacita as empresas a transformar análises de varejo complexas e dados de comportamento de compradores em apresentações de vídeo envolventes. Com avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo, você pode criar rapidamente vídeos perspicazes para comunicar insights chave de clientes e otimizar suas estratégias.

Qual é o papel da HeyGen na criação de promoções atraentes na loja?

A HeyGen permite que você produza vídeos profissionais para sua plataforma de mídia de varejo na loja e promoções sem esforço. Aproveite modelos personalizáveis e controles de marca para criar mensagens de marketing personalizadas que podem medir significativamente o desempenho e impulsionar o aumento de vendas.

A HeyGen pode ajudar a melhorar a inteligência operacional dentro de nossas lojas?

Sim, a HeyGen auxilia na visualização da inteligência operacional a partir de vários pontos de dados, como Contagem de Fluxo de Pessoas e análise de layout da loja. Você pode criar explicações em vídeo claras, completas com narrações e legendas, para otimizar o reabastecimento, aprimorar os esforços de prevenção de perdas e melhorar a eficiência geral.

É fácil criar vídeos para análise de vídeo por IA e comportamento de compradores com a HeyGen?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos para análise de vídeo por IA e compreensão do comportamento dos compradores. Basta digitar seu roteiro, e a HeyGen gera um vídeo com avatares de IA realistas, permitindo que você comunique efetivamente insights complexos de clientes sem precisar de uma câmera ou habilidades extensas de edição.

