Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de celebração da vida de 45 segundos, direcionado a amigos e colegas, apresentando visuais brilhantes e animadores de momentos espontâneos e cores vibrantes, com música de fundo alegre. O vídeo deve destacar vídeos memoriais personalizados incorporando anedotas em texto na tela, facilmente alcançadas usando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de reflexão sobre o luto de 30 segundos para indivíduos processando a perda, empregando visuais minimalistas e serenos, como cenas da natureza ou imagens contemplativas, combinadas com paisagens sonoras ambientes para aprimorar a narrativa emocional. Utilize os modelos e cenas do HeyGen para rapidamente definir um tom sombrio, mas esperançoso, para esta jornada pessoal.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de tributo de 75 segundos para grupos comunitários homenageando um membro valorizado, incorporando um estilo visual formal, mas sincero, com uma mistura de filmagens de arquivo e fotos contemporâneas, tipografia elegante e música orquestral. Melhore este tributo personalizável de música e texto com o suporte da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para elementos de fundo de alta qualidade.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Reflexão sobre o Luto

Crie um vídeo significativo de reflexão sobre o luto com nossas ferramentas intuitivas, criando um memorial personalizado que honra memórias queridas e promove a cura.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece selecionando um modelo de vídeo adequado projetado para vídeos memoriais ou vídeos de celebração da vida para guiar seu processo de criação.
2
Step 2
Carregue Memórias
Carregue suas fotos e vídeos queridos na plataforma, construindo a narrativa visual para sua homenagem curativa com mídia pessoal.
3
Step 3
Refine com Ferramentas Baseadas em IA
Aprimore sua narrativa emocional adicionando música, texto e geração de narração personalizáveis usando nossas ferramentas baseadas em IA para um vídeo memorial verdadeiramente personalizado.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Produza sua saída de vídeo de alta qualidade, pronta para compartilhamento em redes sociais ou visualização privada, criando uma homenagem duradoura para refletir e lembrar.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Homenagens Inspiradoras

Crie vídeos inspiradores e reconfortantes que celebram uma vida, oferecendo consolo e reflexão positiva aos espectadores.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar um vídeo memorial personalizado?

O HeyGen oferece um editor de vídeo intuitivo, permitindo que você carregue facilmente fotos e vídeos para criar um vídeo memorial único e personalizado. Você pode combinar esses elementos com música e texto personalizáveis para criar uma homenagem profundamente comovente que honra a memória do seu ente querido através de uma narrativa emocional.

O HeyGen oferece modelos de vídeo para simplificar a criação de um vídeo de tributo?

Sim, o HeyGen possui uma seleção de modelos de vídeo projetados para auxiliar na criação de vídeos de tributo significativos. Esses modelos fornecem um ponto de partida útil, permitindo que você construa rapidamente uma homenagem curativa enquanto ainda personaliza o conteúdo para suas necessidades específicas.

Quais ferramentas de IA o HeyGen oferece para narrativa emocional em um vídeo de reflexão sobre o luto?

As ferramentas baseadas em IA do HeyGen incluem capacidades robustas de Texto-para-vídeo a partir de um roteiro e geração avançada de narração. Esses recursos permitem que você dê vida à sua narrativa com vozes autênticas, garantindo uma saída de vídeo de alta qualidade para um poderoso vídeo de reflexão sobre o luto.

Posso compartilhar facilmente meu vídeo de celebração da vida criado com o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen garante uma saída de vídeo de alta qualidade, e seu vídeo de celebração da vida concluído pode ser exportado em vários formatos de proporção adequados para fácil compartilhamento em redes sociais. Isso permite que você compartilhe sem esforço sua homenagem curativa com familiares e amigos.

