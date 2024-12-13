Crie um vídeo instrucional envolvente de 90 segundos projetado para aspirantes a criadores de conteúdo e pequenos empresários, detalhando a facilidade de usar um criador de vídeos com tela verde. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando demonstrações claras e passo a passo do processo de Chroma Key, acompanhadas por uma narração precisa e informativa gerada usando a capacidade de geração de voz da HeyGen.

Gerar Vídeo