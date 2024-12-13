Criador de Vídeos com Tela Verde: Crie Vídeos Incríveis Facilmente
Remova facilmente fundos de vídeos com o nosso editor de Tela Verde AI, e então aprimore seu conteúdo usando os Templates profissionais e cenas da HeyGen.
Motor Criativo
Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação
Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativo
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construído com Estrutura e Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de Uso
HeyGen otimiza a criação de vídeos com tela verde. A tela verde AI e a Chave de Croma removem instantaneamente fundos, permitindo fundos virtuais dinâmicos para conteúdos envolventes.
Criação de Anúncios de Alta Performance.
Create compelling advertisements using AI video, instantly changing backgrounds to grab audience attention and boost campaign performance.
Vídeos de Mídias Sociais Cativantes.
Produce captivating social media videos and clips by easily swapping backgrounds, ensuring your content stands out and drives engagement.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen lida com a edição de vídeo com tela verde?
A HeyGen utiliza IA avançada para realizar a remoção inteligente de fundo de vídeos, atuando efetivamente como uma Tela Verde AI. Essa abordagem inovadora permite a realização de chroma keying sem a necessidade de uma configuração física de tela verde.
Posso fazer upload dos meus próprios clipes de vídeo para remover fundos?
Sim, o HeyGen permite que você faça upload dos seus clipes de vídeo existentes diretamente para o seu editor de vídeo online. Nosso poderoso IA pode então realizar a remoção inteligente de fundo com apenas alguns cliques, possibilitando uma exportação de alta qualidade.
Qual qualidade posso esperar da remoção de fundo da HeyGen?
A HeyGen oferece remoção de fundo de alta qualidade, garantindo que o seu sujeito em primeiro plano permaneça nítido e claro. Você pode então exportar seus vídeos com um fundo transparente ou substituí-lo por diversos fundos virtuais, adequados para a criação de conteúdo profissional.
O HeyGen é capaz de substituir fundos de vídeo por visuais personalizados?
Com certeza, o HeyGen é um editor de vídeo com tela verde versátil que permite substituir fundos por imagens, vídeos ou efeitos de tela verde personalizados. Esse recurso oferece um amplo controle criativo para seus projetos dentro do editor de vídeo online.