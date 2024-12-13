gerador de vídeos de treinamento com tela verde: Crie Cursos Envolventes

Crie vídeos de treinamento profissionais com facilidade, usando fundos virtuais e avatares de IA envolventes para conteúdo dinâmico.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial de 90 segundos para treinadores corporativos, mostrando como aproveitar um Criador de Vídeos com Tela Verde de IA para produzir vídeos de treinamento envolventes. O vídeo deve ter um estilo visual animado e encorajador, usando avatares de IA do HeyGen para apresentar instruções passo a passo. O áudio deve contar com música de fundo energética junto a uma narração de IA clara e concisa que guie os usuários pelo processo de criação de ambientes virtuais dinâmicos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um clipe promocional dinâmico de 45 segundos voltado para profissionais de marketing de mídia social, ilustrando as possibilidades criativas ao remover fundos de vídeo para alcançar fundos virtuais impressionantes. O estilo visual deve ser vibrante e acelerado, passando por vários cenários criativos facilitados pelo suporte de biblioteca/estoque de mídia do HeyGen, acompanhado por música moderna e em tendência e uma narração de IA entusiasmada destacando a facilidade de personalização.
Prompt de Exemplo 3
Gere um guia abrangente de 2 minutos para designers instrucionais sobre como usar eficientemente um gerador de vídeos de treinamento com tela verde para construir conteúdo de e-learning eficaz. O estilo visual e de áudio deve ser detalhado e pedagógico, utilizando o recurso de modelos e cenas do HeyGen para estruturar os módulos de treinamento. A narração será uma voz de IA calma e informativa, apoiada por sobreposições de texto claras na tela, explicando as melhores práticas para criar experiências educacionais imersivas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Construído com Estrutura e Intenção

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento com Tela Verde

Crie conteúdo de treinamento envolvente com um toque profissional. Use IA para remover fundos e personalizar seus vídeos com facilidade para um aprendizado impactante.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Projeto
Comece selecionando um modelo de vídeo ou inserindo seu roteiro de treinamento. O recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen permite que você gere rapidamente um rascunho inicial de vídeo para seus vídeos de treinamento.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de "avatares de IA" para apresentar seu material de treinamento. Esses avatares estão prontos para serem colocados contra qualquer fundo virtual, simulando um estúdio profissional para suas necessidades de Criador de Vídeos com Tela Verde de IA.
3
Step 3
Aplique Fundos Virtuais Dinâmicos
Remova facilmente os fundos do seu avatar de IA ou das filmagens carregadas. Substitua o chroma key por uma cena dinâmica usando o "suporte de biblioteca/estoque de mídia" do HeyGen para criar um ambiente de treinamento profissional, permitindo que você remova fundos de vídeo de forma eficaz.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Conteúdo
Finalize seu vídeo de treinamento adicionando uma narração profissional através da "Geração de narração" do HeyGen. Uma vez aperfeiçoado, exporte seu vídeo de alta qualidade em vários formatos de proporção, pronto para envolver seu público com narrações de IA.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere vídeos e clipes envolventes para redes sociais em minutos

Produza rapidamente conteúdo de vídeo curto e cativante, adequado para compartilhamento em redes sociais e divulgação promocional.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos com Tela Verde de IA?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de Tela Verde de IA para tornar a remoção de fundos de vídeo sem esforço. Nossa plataforma intuitiva permite que você utilize efeitos de Chroma Key de forma integrada, transformando suas filmagens brutas em vídeos de treinamento ou conteúdo de marketing profissionais com facilidade.

O HeyGen pode criar vídeos de treinamento de alta qualidade com fundos virtuais?

Com certeza. O HeyGen permite que você gere vídeos de treinamento envolventes incorporando facilmente fundos virtuais. Essa capacidade melhora o conteúdo educacional, permitindo que você se concentre na sua mensagem, em vez das complexidades tradicionais da produção de vídeo.

Qual é o processo para remover fundos de vídeo usando a IA do HeyGen?

Com o HeyGen, remover fundos de vídeo é um processo simples impulsionado por IA. Nosso editor de vídeo com tela verde permite que você isole rapidamente os sujeitos e substitua o fundo, tornando a criação de conteúdo eficiente e flexível para diversos propósitos.

O HeyGen oferece narrações de IA e pré-visualização em tempo real para projetos de editores de vídeo online?

Sim, o HeyGen fornece narrações de IA integradas para dar vida aos seus roteiros com fala de som natural. Nosso editor de vídeo online também inclui funcionalidade de pré-visualização em tempo real, permitindo que você veja instantaneamente as mudanças e refine sua produção de vídeo antes da exportação final.

