Desbloqueie Insights com Nosso Criador de Vídeos de Desenvolvimento de Insights Gráficos

Gere vídeos de marketing atraentes a partir de seus insights e roteiros instantaneamente com nosso poderoso recurso de texto para vídeo.

500/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para artistas digitais, designers gráficos e educadores, desenvolva um vídeo ilustrativo de 60 segundos que transforme dados complexos em conteúdo de vídeo de desenvolvimento de insights gráficos acessíveis. Adote um estilo visual artístico e informativo, apresentando animações suaves de visualizações de dados, acompanhadas por uma narração calma e clara. Demonstre o poder dos "Avatares de AI" para apresentar esses insights de forma atraente, tornando conceitos abstratos mais fáceis de entender para o público.
Prompt de Exemplo 2
Produza um ativo comercial de 30 segundos de alta energia para empresas de e-commerce e anunciantes de produtos, focado em exibições rápidas de produtos. O vídeo deve ter um estilo visual vibrante e acelerado, com cortes rápidos e closes de produtos, acompanhado por música de fundo moderna e impactante. Enfatize como os "Modelos e cenas" do HeyGen simplificam a produção rápida de ativos comerciais de nível profissional sem necessidade de edição extensa.
Prompt de Exemplo 3
Direcionado a influenciadores e marcas pessoais, crie um vídeo personalizado de 40 segundos demonstrando como eles podem se tornar seus próprios agentes criativos online. Empregue um estilo visual amigável e envolvente, com transições dinâmicas e texto na tela, acompanhado por uma narração conversacional e acessível. Destaque o recurso "Avatar Personalizado", permitindo que os criadores incorporem sua identidade de marca e interajam diretamente com seu público de maneiras únicas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Desenvolvimento de Insights Gráficos

Crie vídeos atraentes e visualmente ricos com ferramentas alimentadas por AI, transformando dados complexos em insights envolventes e acionáveis para seu público de forma fácil.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro. Nosso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro gerará então um rascunho inicial do vídeo, estabelecendo a base para sua criação de conteúdo perspicaz.
2
Step 2
Selecione um Avatar de AI
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de AI para ser o apresentador de seus insights gráficos, aumentando o engajamento e o apelo visual para seu projeto de criador de vídeos.
3
Step 3
Adicione Visuais e Áudio
Integre gráficos, gráficos e mídias relevantes da extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque para representar visualmente seus insights de forma eficaz, apoiando seu conteúdo de marketing.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo com edição precisa no Editor de Vídeo, ajustando tempos e transições. Em seguida, Exporte seu vídeo de desenvolvimento de insights gráficos de alta qualidade para todas as suas necessidades de agente criativo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

.

Desenvolva vídeos de AI atraentes para destacar o sucesso dos clientes, transformando insights gráficos em depoimentos e estudos de caso poderosos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para conteúdo de marketing?

HeyGen é um criador de vídeos avançado, alimentado por AI, projetado para simplificar todo o processo de criação de conteúdo. Com sua interface intuitiva, os usuários podem transformar roteiros em conteúdo de marketing atraente, aproveitando avatares de AI e diversos modelos de vídeo para produzir vídeos profissionais de forma eficiente.

O HeyGen pode ajudar na criação de ativos comerciais personalizados?

Com certeza, o HeyGen capacita os usuários a desenvolver ativos comerciais personalizados sem esforço. Ele permite a criação de Avatares Personalizados únicos e oferece controles abrangentes de branding para garantir que seu conteúdo de vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade e estética da sua marca.

Qual é o papel dos modelos de vídeo na criação de conteúdo do HeyGen?

Os modelos de vídeo são centrais para o fluxo de trabalho eficiente de criação de conteúdo do HeyGen, servindo como um poderoso criador de vídeos de desenvolvimento de insights gráficos. Esses modelos profissionalmente projetados permitem que os usuários produzam rapidamente vídeos de alta qualidade, oferecendo um agente criativo para diversas necessidades empresariais e acelerando o processo de produção de vídeos.

O HeyGen oferece recursos avançados como narrações e legendas?

Sim, o HeyGen fornece ferramentas robustas alimentadas por AI para aprimorar seu conteúdo de vídeo. Os usuários podem facilmente gerar narrações com som natural e adicionar automaticamente legendas ou legendas precisas, tornando o HeyGen um editor de vídeo abrangente para todas as suas necessidades de comunicação.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo