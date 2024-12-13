Seu Criador de Vídeos de Demonstração Gráfica para Impacto Visual

Crie demonstrações de produtos visualmente atraentes sem esforço. Aproveite os modelos e cenas da HeyGen para resultados profissionais.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma demonstração de produto dinâmica de 60 segundos para profissionais de vendas e marketing, focando em como um novo recurso simplifica fluxos de trabalho, levando a vídeos de produto altamente convertidos. Utilize os modelos e cenas da HeyGen para alcançar um estilo visual moderno e envolvente, complementado por ferramentas intuitivas e uma trilha sonora de fundo animada e confiante para manter os espectadores cativados.
Prompt de Exemplo 2
Para novos usuários de software, deve ser criado um vídeo tutorial de 2 minutos ilustrando a facilidade de navegação em uma interface amigável para iniciantes. Este vídeo requer um estilo amigável e visualmente rico, utilizando avatares de IA da HeyGen para apresentar etapas-chave, garantindo um tom auditivo acolhedor e uma narração clara ao longo do vídeo. Ele mostrará implicitamente a vasta biblioteca de modelos personalizáveis do software.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo explicativo conciso de 1 minuto para usuários e desenvolvedores existentes, detalhando uma nova integração crítica e seu impacto técnico. A apresentação visual deve ser nítida e profissional, utilizando gravações de tela para demonstrar novos fluxos de trabalho em vídeo de alta resolução. O recurso de legendas da HeyGen fornecerá texto claro na tela, reforçando a narração concisa e garantindo acessibilidade para todos os espectadores.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos de Demonstração Gráfica

Um guia simples e poderoso para criar demonstrações de produtos e vídeos explicativos que mostram as características do seu produto com clareza e impacto.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece do Zero
Inicie seu projeto escolhendo de uma biblioteca de modelos de vídeo profissionais ou inserindo seu roteiro para aproveitar as capacidades de texto para vídeo, estabelecendo a base para sua demonstração.
2
Step 2
Grave ou Carregue Seus Visuais
Capture sua tela para demonstrar a funcionalidade do produto diretamente usando um gravador de tela, ou carregue imagens e gráficos existentes para explicar conceitos visualmente, garantindo conteúdo claro e envolvente.
3
Step 3
Adicione Narração e Aperfeiçoe
Eleve sua demonstração com áudio profissional utilizando a geração de narração de IA, garantindo que sua mensagem seja entregue de forma clara e eficaz. Aperfeiçoe ainda mais seu vídeo com elementos de marca personalizados e envolventes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Demonstração em Alta Resolução
Finalize seu vídeo de demonstração e exporte-o em alta resolução usando recursos de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, pronto para ser compartilhado em todos os seus canais de marketing para mostrar efetivamente seu produto.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Demonstrações de Produto Envolventes para Mídias Sociais

Produza vídeos curtos e atraentes de demonstração de produtos para mídias sociais para capturar rapidamente a atenção do público e explicar características.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos detalhados de demonstração de produtos?

A HeyGen capacita você a criar vídeos profissionais de demonstração de produtos com seu editor de vídeo intuitivo e integrado. Nossa plataforma atua como um poderoso criador de vídeos de demonstração gráfica, fornecendo uma interface amigável para iniciantes para produzir rapidamente conteúdo de vídeo em alta resolução que mostra efetivamente as características e benefícios do seu produto.

A HeyGen pode ajudar na geração de narrações de IA e legendas para conteúdo de demonstração?

Absolutamente. A HeyGen integra recursos avançados de IA, incluindo geração robusta de narrações de IA para adicionar narração clara aos seus vídeos de demonstração. Você também pode adicionar facilmente legendas precisas para melhorar a acessibilidade e alcançar um público mais amplo para suas demonstrações de produtos.

Que tipo de opções de personalização estão disponíveis para elementos de marca e visuais nos vídeos de demonstração da HeyGen?

A HeyGen oferece extensas opções de personalização para garantir que seus vídeos de demonstração se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca. Você pode aproveitar uma vasta biblioteca de modelos de vídeo, incorporar elementos de marca personalizados como logotipos e cores, e melhorar os visuais com animações animadas e imagens e gráficos significativos.

A HeyGen oferece ferramentas para gravar demonstrações interativas e analisar seu desempenho?

Sim, a HeyGen fornece capacidades robustas para criar e gerenciar demonstrações interativas. Você pode gravar demonstrações interativas com demonstrações guiadas por capturas de tela e utilizar recursos para automação de demonstrações, além de gerar links de compartilhamento rastreáveis para obter insights de análises detalhadas sobre o engajamento dos espectadores.

