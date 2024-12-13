Criador de Vídeos de Inauguração: Crie Anúncios Impressionantes

Crie facilmente vídeos profissionais de inauguração com templates e cenas personalizáveis para promover seu negócio.

Crie um vibrante vídeo de anúncio de inauguração de 30 segundos direcionado a jovens urbanos amantes da gastronomia, destacando um novo café moderno com visuais brilhantes e energéticos e uma trilha sonora lo-fi animada. Este vídeo profissional pode ser facilmente criado usando os diversos "Templates e cenas" da HeyGen para destacar o ambiente único do café e suas bebidas especiais, gerando expectativa para o lançamento.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de inauguração acolhedor de 45 segundos voltado para famílias e compradores locais, apresentando visuais calorosos e amigáveis dos produtos de uma nova loja de varejo e sua equipe convidativa, acompanhado por uma música de fundo leve e divertida. Utilize a "Geração de narração" da HeyGen para adicionar uma mensagem pessoal e convidativa, promovendo efetivamente o evento e incentivando a participação da comunidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um teaser elegante de 15 segundos para um evento de lançamento de uma startup de tecnologia, direcionado a entusiastas de tecnologia com visuais futuristas e gráficos dinâmicos, ao som de uma trilha eletrônica moderna. Este envolvente "vídeo de lançamento" pode ser rapidamente criado usando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen, gerando entusiasmo e uma sensação de inovação antes da grande revelação.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo estético de 60 segundos para a inauguração de uma nova boutique de moda online, projetado para indivíduos conscientes da moda e ideal para um post no Instagram, apresentando closes de produtos de alta qualidade e imagens de estilo de vida aspiracional com música de fundo moderna. Aproveite o "Redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen para formatar perfeitamente este vídeo em plataformas de mídia social, tornando simples "adicionar seu logotipo" e personalizar a partir de "templates de inauguração".
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Inauguração

Crie facilmente vídeos de inauguração cativantes para anunciar seu novo empreendimento e atrair entusiasmo com nosso criador de vídeos intuitivo e profissional.

1
Step 1
Selecione um Template de Inauguração
Escolha entre uma ampla gama de templates de inauguração profissionalmente projetados para iniciar a criação do seu vídeo com facilidade.
2
Step 2
Personalize Sua Mensagem e Visuais
Personalize o template escolhido adicionando seu texto único, imagens e clipes de vídeo da nossa extensa biblioteca de mídia.
3
Step 3
Adicione Seu Branding e Narração
Integre o logotipo e as cores da sua marca usando nossos controles de branding para garantir que seu vídeo reflita a identidade do seu negócio.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Anúncio de Inauguração
Finalize seu vídeo e exporte-o em várias proporções, pronto para ser compartilhado em plataformas de mídia social como Instagram e Facebook.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Conteúdo Inspirador de Lançamento

.

Crie vídeos profissionais e inspiradores que compartilhem a visão do seu novo negócio, construam expectativa e entusiasmem os clientes para sua inauguração.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar um vídeo de inauguração facilmente?

A HeyGen oferece uma variedade de "templates de inauguração" prontos para uso que permitem criar rapidamente um "vídeo profissional" para o seu negócio. Você pode "Personalizar" esses templates com elementos e mensagens da sua marca para fazer um "anúncio de inauguração" impactante.

Quais opções de branding estão disponíveis para meu vídeo de inauguração na HeyGen?

Com a HeyGen, você pode facilmente "adicionar seu logotipo" e personalizar cores para garantir que seu vídeo de "anúncio de inauguração" esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca. Isso permite criar "vídeos profissionais" que ressoam com seu público.

Posso criar vídeos de inauguração adequados para diferentes plataformas de mídia social?

Sim, a HeyGen suporta redimensionamento e exportação de proporção, tornando simples adaptar seus "vídeos de inauguração" para plataformas como "Post no Instagram" e "Post no Facebook". Isso garante que sua "Promoção" alcance um público mais amplo de forma eficaz.

Como a HeyGen torna os vídeos de inauguração mais envolventes?

A HeyGen aumenta o engajamento permitindo que você incorpore avatares de IA e gere "narrações" diretamente do seu roteiro para o seu "anúncio de inauguração". Esta abordagem inovadora ajuda a produzir "vídeos de lançamento" dinâmicos e atraentes para o seu novo negócio.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo