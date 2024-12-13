Casos de Uso

A HeyGen revoluciona a criação de vídeos de formatura ao oferecer ferramentas intuitivas como modelos de vídeo de formatura e editores, permitindo que os usuários criem retrospectivas de formatura memoráveis com facilidade. Enriqueça seus vídeos com textos personalizados, música e transições suaves para capturar a essência da sua cerimônia de formatura.