Desenvolva um vídeo promocional inspirador de 30 segundos usando um modelo profissional de formatura para mostrar a cerimônia da sua instituição, visando atrair futuros alunos e engajar ex-alunos; adote um estilo visual energético e um áudio moderno e animado. Utilize os Modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente visuais atraentes.
Produza um vídeo dinâmico de 60 segundos em formato de destaque para redes sociais, capturando a alegria e a emoção da cerimônia para a comunidade em geral; mantenha uma estética visual rápida e alegre com uma trilha sonora pop contemporânea. Melhore sua criação incorporando visuais diversos da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen.
Desenvolva uma mensagem personalizada única de 40 segundos para alunos formandos, destinada a visualização individual ou apresentações em pequenos grupos, apresentando um estilo visual sincero e encorajador acompanhado por música suave de piano. Empregue os avatares de IA do HeyGen para entregar votos personalizados de mentores.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Conteúdo Envolvente de Formatura para Redes Sociais.
Produza rapidamente vídeos e clipes cativantes perfeitos para compartilhar momentos de formatura em plataformas sociais.
Crie Tributos Inspiradores de Formatura.
Desenvolva vídeos de formatura emocionantes e motivacionais para celebrar conquistas e inspirar o sucesso futuro.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de formatura envolventes?
O HeyGen oferece ferramentas intuitivas de edição de vídeo e modelos de formatura personalizáveis, facilitando a produção de vídeos promocionais de formatura de alta qualidade. Você pode combinar facilmente visuais, música de fundo e animações de texto para criar conteúdos comemorativos memoráveis.
Quais recursos criativos de IA o HeyGen oferece para edição de vídeos de formatura?
O HeyGen utiliza capacidades de IA para aprimorar seu processo de edição de vídeos de formatura, incluindo a geração de narrações e animações de texto dinâmicas. Acesse uma rica biblioteca de mídia com ativos de estoque para construir montagens e slideshows cativantes para sua ocasião especial.
Posso personalizar e compartilhar meus projetos de vídeo de formatura criados com o HeyGen?
Absolutamente, o HeyGen permite ampla personalização para seus projetos de vídeo de formatura, incluindo controles de branding como logos e cores. Uma vez finalizado, você pode facilmente compartilhar seu vídeo em várias plataformas de mídia social ou baixá-lo em proporções preferidas.
O HeyGen suporta a adição de mídia e música pessoal aos slideshows de formatura?
Sim, o HeyGen permite que você faça upload de seus próprios vídeos e imagens para personalizar seus slideshows de formatura. Melhore seus projetos com música de fundo envolvente e transições suaves para criar conteúdos comemorativos com aparência profissional.