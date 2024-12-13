Seu Criador de Vídeos Promocionais de Formatura

Crie vídeos de formatura memoráveis e montagens impressionantes sem esforço usando nossos diversos modelos e cenas.

Crie um vídeo de formatura emocionante de 45 segundos celebrando as conquistas dos alunos, perfeito para compartilhar com familiares e amigos; o estilo visual deve ser acolhedor e nostálgico, complementado por uma música de fundo orquestral inspiradora. Utilize a geração de narração do HeyGen para adicionar um toque pessoal de professores ou dos próprios alunos.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional inspirador de 30 segundos usando um modelo profissional de formatura para mostrar a cerimônia da sua instituição, visando atrair futuros alunos e engajar ex-alunos; adote um estilo visual energético e um áudio moderno e animado. Utilize os Modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente visuais atraentes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 60 segundos em formato de destaque para redes sociais, capturando a alegria e a emoção da cerimônia para a comunidade em geral; mantenha uma estética visual rápida e alegre com uma trilha sonora pop contemporânea. Melhore sua criação incorporando visuais diversos da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva uma mensagem personalizada única de 40 segundos para alunos formandos, destinada a visualização individual ou apresentações em pequenos grupos, apresentando um estilo visual sincero e encorajador acompanhado por música suave de piano. Empregue os avatares de IA do HeyGen para entregar votos personalizados de mentores.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Promocionais de Formatura

Crie facilmente vídeos promocionais de formatura impressionantes para celebrar conquistas e compartilhar momentos memoráveis com nosso criador de vídeos intuitivo, projetado para resultados rápidos e impactantes.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Inicie seu projeto escolhendo da nossa diversa biblioteca de "modelos de formatura". Esses "modelos e cenas" fornecem uma base criativa, facilitando o início de seus memoráveis "vídeos de formatura".
2
Step 2
Adicione Sua Mídia e Música
Faça upload de suas fotos e clipes de vídeo preciosos para sua "biblioteca de mídia/suporte de estoque". Em seguida, melhore o clima dos seus "vídeos de formatura" selecionando a "música de fundo" perfeita da nossa extensa coleção.
3
Step 3
Aprimore com IA e Texto
Aproveite os avançados "recursos de IA" para agilizar seu processo de edição. Adicione "animações de texto" envolventes para destacar momentos-chave ou citações de formatura, garantindo que sua mensagem seja clara e cativante.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu projeto de "criador de vídeos promocionais de formatura" usando nosso recurso de "redimensionamento e exportação de proporção" para otimizá-lo para várias plataformas. Facilmente "compartilhe o vídeo" com amigos, família e nas redes sociais para celebrar.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Vídeos Promocionais de Formatura Profissionais

.

Crie facilmente vídeos promocionais de alta qualidade para eventos de formatura usando capacidades avançadas de IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de formatura envolventes?

O HeyGen oferece ferramentas intuitivas de edição de vídeo e modelos de formatura personalizáveis, facilitando a produção de vídeos promocionais de formatura de alta qualidade. Você pode combinar facilmente visuais, música de fundo e animações de texto para criar conteúdos comemorativos memoráveis.

Quais recursos criativos de IA o HeyGen oferece para edição de vídeos de formatura?

O HeyGen utiliza capacidades de IA para aprimorar seu processo de edição de vídeos de formatura, incluindo a geração de narrações e animações de texto dinâmicas. Acesse uma rica biblioteca de mídia com ativos de estoque para construir montagens e slideshows cativantes para sua ocasião especial.

Posso personalizar e compartilhar meus projetos de vídeo de formatura criados com o HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen permite ampla personalização para seus projetos de vídeo de formatura, incluindo controles de branding como logos e cores. Uma vez finalizado, você pode facilmente compartilhar seu vídeo em várias plataformas de mídia social ou baixá-lo em proporções preferidas.

O HeyGen suporta a adição de mídia e música pessoal aos slideshows de formatura?

Sim, o HeyGen permite que você faça upload de seus próprios vídeos e imagens para personalizar seus slideshows de formatura. Melhore seus projetos com música de fundo envolvente e transições suaves para criar conteúdos comemorativos com aparência profissional.

