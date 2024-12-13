Criador de Vídeos de Festa de Formatura: Crie Memórias Instantaneamente

Crie um vídeo de formatura personalizado sem esforço. Escolha entre modelos e cenas impressionantes para compartilhar seus momentos especiais com facilidade.

Crie um vídeo nostálgico de 60 segundos em formato de slideshow de formatura, projetado para pais orgulhosos e o formando, mostrando sua jornada com um estilo visual quente em tons de sépia e uma trilha sonora instrumental suave. A robusta biblioteca de mídia/estoque da HeyGen ajudará a compilar momentos preciosos, ainda mais realçados pela geração opcional de narração.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Gere um convite vibrante de 30 segundos para uma festa de formatura, direcionado a amigos e familiares, com uma paleta de cores animada, gráficos dinâmicos e uma trilha sonora pop animada. Aproveite os diversos modelos e cenas da HeyGen para rapidamente definir o clima festivo e criar um vídeo de convite profissional.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de formatura personalizado e inspirador de 45 segundos, falando diretamente ao formando e amigos próximos, empregando uma estética visual moderna e limpa com uma trilha sonora motivacional. Utilize a capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen para entregar mensagens emocionantes com clareza profissional.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de 15 segundos para compartilhamento em redes sociais para os seguidores do formando, caracterizado por cortes rápidos, sobreposições de texto em negrito e uma trilha sonora popular e energética. Garanta o máximo alcance e acessibilidade para visualização silenciosa com o recurso de legendas da HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Festa de Formatura

Crie um vídeo de formatura memorável com facilidade. Siga estes passos simples para celebrar as conquistas do seu formando.

1
Step 1
Selecione Seu Modelo
Escolha entre uma coleção diversificada de "modelos de vídeos de formatura" para iniciar seu projeto. Isso fornece uma base profissional e festiva para seu vídeo de celebração.
2
Step 2
Carregue Suas Memórias
Carregue suas fotos e vídeos" diretamente do seu dispositivo para a "biblioteca de mídia/estoque". Isso integra perfeitamente seus momentos preciosos ao projeto.
3
Step 3
Personalize Sua História
Personalize seu vídeo" adicionando texto, animações dinâmicas e utilizando "geração de narração". Ajuste cada detalhe para refletir a jornada única do formando.
4
Step 4
Exporte Sua Celebração
Exporte seu vídeo finalizado usando "redimensionamento e exportação de proporção" e compartilhe-o diretamente nas "plataformas de redes sociais". Isso permite que amigos e familiares se juntem à celebração.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Criação Rápida de Vídeos de Formatura com IA

.

Aproveite a tecnologia de vídeo com IA para produzir rápida e eficientemente vídeos impressionantes de festa de formatura sem edição extensa.

background image

Perguntas Frequentes

Quais recursos fazem da HeyGen o melhor criador de vídeos de formatura?

A HeyGen oferece um criador de vídeos online intuitivo com uma variedade de modelos de vídeos de formatura, permitindo que você carregue facilmente suas fotos e vídeos. Crie rapidamente um vídeo de formatura personalizado e atemporal, mesmo sem experiência necessária.

Quais opções de personalização estão disponíveis para meu slideshow de formatura?

A HeyGen oferece ampla personalização para personalizar seu vídeo de formatura. Você pode facilmente adicionar música, incluir animações de texto dinâmicas e até mesmo utilizar a geração de narração para um toque único, tornando seu slideshow de formatura verdadeiramente especial.

A HeyGen utiliza IA para aprimorar vídeos de formatura?

Sim, a HeyGen integra poderosos recursos de IA para elevar seu vídeo de formatura. Aproveite nossos avatares de IA e a geração avançada de narração para adicionar um elemento profissional e envolvente à sua narrativa, fazendo seu vídeo se destacar.

Como posso compartilhar meu vídeo de formatura concluído da HeyGen?

Uma vez que seu vídeo de formatura esteja perfeito, a HeyGen facilita o compartilhamento em redes sociais. Você pode facilmente exportar seu vídeo em vários formatos de proporção, garantindo que ele fique ótimo quando compartilhado com familiares e amigos em todas as plataformas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo