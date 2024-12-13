Sim, o HeyGen suporta a exportação de vídeos de alta qualidade, incluindo saída em 4K, garantindo que seu conteúdo tenha uma aparência impecável. Seu recurso de redimensionamento de proporção permite que você adapte suas criações para diversas plataformas, tornando o HeyGen um criador de vídeos versátil para todas as suas necessidades de distribuição.