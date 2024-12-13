Seu Criador de Vídeos para Pós-Graduação de Sucesso

Estudantes e educadores podem rapidamente produzir vídeos educacionais envolventes para apresentações e cursos online, aproveitando nossos Modelos & cenas dinâmicos.

Crie um vídeo envolvente de 45 segundos direcionado a estudantes de pós-graduação aspirantes e equipes de admissões universitárias, destacando a jornada transformadora através do ensino superior. O estilo visual deve ser inspirador e acadêmico, acompanhado por uma trilha sonora motivadora e uma narração clara e profissional para descrever marcos e conquistas importantes.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo comemorativo envolvente de 30 segundos para formandos recentes, suas famílias e redes de ex-alunos, capturando a alegria e o sucesso do dia da formatura. Este vídeo deve apresentar um estilo visual dinâmico e alegre com música de fundo animada, utilizando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para montar rapidamente mensagens de congratulações e momentos memoráveis, tornando-o um criador de vídeos de formatura perfeito.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo educacional informativo de 60 segundos projetado para educadores e estudantes apresentando projetos acadêmicos ou para criadores de cursos online. O estilo do vídeo deve ser profissional e claro, com gráficos envolventes e narração concisa, aprimorado por legendas para acessibilidade, posicionando-o como um criador de vídeos educacionais ideal.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional moderno de 30 segundos voltado para estudantes em potencial e departamentos de marketing universitário, destacando a vibrante vida no campus e programas inovadores. Adote uma estética visual limpa e convidativa com música de fundo inspiradora, apresentando avatares de IA para apresentar informações de forma dinâmica e mostrar as capacidades de um criador de vídeos com tecnologia de IA.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Pós-Graduação

Crie vídeos profissionais e envolventes para seus projetos de pós-graduação, apresentações ou memórias com uma plataforma intuitiva com tecnologia de IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Escolha um Modelo
Comece seu vídeo de pós-graduação delineando seu conteúdo. Você pode colar suas notas de apresentação para utilizar Texto-para-vídeo a partir de roteiro, ou começar rapidamente escolhendo entre vários Modelos & cenas pré-desenhados.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais e Áudio
Enriqueça sua mensagem com visuais e sons envolventes. Navegue pela extensa biblioteca de Mídia/suporte de estoque para clipes ou imagens relevantes e adicione facilmente narração usando a geração de Voz para transmitir seu conteúdo acadêmico de forma clara.
3
Step 3
Personalize e Aperfeiçoe Seu Vídeo
Personalize seu vídeo aplicando personalização precisa de texto para destacar informações-chave, adicionar títulos ou incluir legendas. Você também pode integrar transições suaves entre cenas para um fluxo profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Obra-Prima
Finalize seu projeto de pós-graduação exportando-o em alta qualidade. A plataforma suporta saída em 4K, garantindo que seu trabalho acadêmico tenha uma aparência nítida e profissional para apresentações ou compartilhamento online.

Casos de Uso

Simplifique Tópicos Complexos

Transforme conceitos acadêmicos complexos em explicações em vídeo claras e digestíveis, tornando o aprendizado acessível e melhorando os resultados educacionais.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar meus projetos criativos de vídeo?

O HeyGen capacita você como um sofisticado criador de vídeos, oferecendo uma vasta biblioteca de modelos de vídeo e cenas para dar início a qualquer visão criativa. Você pode transformar suas ideias em conteúdo visual envolvente de forma intuitiva e eficiente.

Quais opções de personalização criativa o HeyGen oferece para vídeos?

O HeyGen oferece ampla personalização criativa, permitindo que você personalize seus vídeos com personalização dinâmica de texto, uma rica seleção de músicas e vários efeitos e transições. Isso garante que sua produção final se alinhe perfeitamente com sua direção artística.

O HeyGen utiliza IA para uma criação de vídeos mais dinâmica?

Absolutamente, o HeyGen é um criador de vídeos com tecnologia de IA que incorpora recursos de IA de ponta, incluindo avatares de IA realistas e geração de texto-para-vídeo. Essas capacidades avançadas simplificam o processo de produção, permitindo que você crie vídeos dinâmicos e profissionais com facilidade.

Posso exportar vídeos de alta qualidade do HeyGen para várias plataformas?

Sim, o HeyGen suporta a exportação de vídeos de alta qualidade, incluindo saída em 4K, garantindo que seu conteúdo tenha uma aparência impecável. Seu recurso de redimensionamento de proporção permite que você adapte suas criações para diversas plataformas, tornando o HeyGen um criador de vídeos versátil para todas as suas necessidades de distribuição.

